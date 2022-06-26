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玉山北峰看得到小琉球 鄭明典：午後對流把空氣洗乾淨

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
從位於玉山北峰山頂的玉山站遠眺小琉球。圖／取自鄭明典臉書
從位於玉山北峰山頂的玉山站遠眺小琉球。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書分享從位於玉山北峰山頂的玉山站遠眺小琉球的照片。他說，這幾年很少有這麼好的能見度，託午後對流之福，空氣被清洗乾淨，夜間到上午的能見度很好。玉山站的技正特別為此留下紀錄。

日前網友顏文彬在澎湖拍攝到玉山主峰上攻頂山友頭燈串起的燈流，引發網友瘋傳。屏東縣泰武鄉咖啡店老闆劉寬仁也在深夜跨海拍到離島小琉球萬家燈火美照，都引來網友分享。

鄭明典今天分享玉山站人員拍到的小琉球照片，也引起網友討論，網友直呼「也太遠了吧」、「正式宣告西南部空氣清新的季節正式來臨」、「今晨在高雄柴山也很清楚的看到小琉球」、「這幾天台東市區都可以清楚看到蘭嶼」、「今天的台北市通透度也好高，午後熱對流真是超好的空氣清淨機」。

從位於玉山北峰山頂的玉山站遠眺小琉球。圖／取自鄭明典臉書
從位於玉山北峰山頂的玉山站遠眺小琉球。圖／取自鄭明典臉書

小琉球 玉山

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