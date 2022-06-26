玉山北峰看得到小琉球 鄭明典：午後對流把空氣洗乾淨

中央氣象局長鄭明典在臉書分享從位於玉山北峰山頂的玉山站遠眺小琉球的照片。他說，這幾年很少有這麼好的能見度，託午後對流之福，空氣被清洗乾淨，夜間到上午的能見度很好。玉山站的技正特別為此留下紀錄。

日前網友顏文彬在澎湖拍攝到玉山主峰上攻頂山友頭燈串起的燈流，引發網友瘋傳。屏東縣泰武鄉咖啡店老闆劉寬仁也在深夜跨海拍到離島小琉球萬家燈火美照，都引來網友分享。