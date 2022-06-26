保安宮醫療奉獻獎頒獎 台大名譽教授胡海國等3醫師獲獎

台北保安宮今天下午舉行第五屆「醫療奉獻獎」頒獎典禮，今年個人獎得獎者包括台大醫學院名譽教授胡海國、澎湖馬公惠民醫院醫師陳仁勇、及國內著名的胰臟外科醫師石宜銘。

保安宮表示，得獎者胡海國醫師長期投入精神醫學領域研究、教學與服務工作長達50年，他在精神醫學的領域，創立精神病理演進理論模式，開創台灣精神醫學研究、教學與醫療的方向。胡也有感台灣社會精神健康亮起紅燈，許多人有中高度孤寂感，他也鼓吹善心人士共同參與推動台灣精神健康社會教育的公益活動，以去除現代社會孤寂感。

陳仁勇醫生則在羅東聖母醫院擔任神經科醫師期間，撰寫天主教靈醫會的醫療史時，省思自己從醫的初衷與未來的方向，開始號召醫院同仁及院外志工前往國外義診，也有感澎湖的醫療資源不足，自願請前往惠民醫院服務，協助護理之家及醫院門診工作，因覺得澎湖當地及缺少慢性病的治療及社區照護，所以克服困難成立居家護理及居家醫療，開展社區的業務及服務。

石宜銘醫師則為國內著名胰臟外科醫師，是台灣胰臟移植及胰臟微創手術先驅與領航者，他爭取胰臟移植納入健保常規手術，嘉惠移植病患更促進病友生活品質、重返社會，為使病患能有更好醫療成效，也致力發展最難的達文西機器手臂輔助胰臟微創手術，榮獲國家醫療最高榮譽的國家生技醫療品質標章及銅獎，也為全球胰臟癌及胰臟移植手術建立指引，造福國內外許多的糖尿病友。

保安宮董事長廖武治表示，期盼透過得獎者的事蹟，未來能引領更多人投入醫療工作，保安宮善盡宗教團體作為社會良善的力量，從2018年辦理第一屆保安宮醫療奉獻獎，今年已是第五屆，個人獎得獎者包括呂若瑟神父、陳耀昌醫師等。

另外團體獎得主包括羅東聖母醫院、台東聖母醫院，去年團體得獎的為高雄醫學大學附設中和紀念醫院原鄉醫療團隊。

保安宮表示，每位各獲獎牌壹面及獎金壹佰萬元，保安宮為紀念及發揚主祀醫神保生大帝懸壺濟世精神，積極鼓勵基層醫療工作者，及在醫療資源缺乏之偏遠地區服務，從事醫療工作30年以上的本國籍或外國籍醫師，或在醫療領域研究或創新與重大成就的醫師