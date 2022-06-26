影／夏日往高海拔景點避暑 清境農場、溪頭人潮回流

炎炎夏日，大家愛往高海拔景點避暑，南投縣清境農場是好去處，場方表示，連續兩周假日入園人數都突破3000人，明顯恢復到疫情前假日的6成，一樣是清涼勝地的溪頭森林教育園區表示，入夏後的假日平均都有6000多人入園，人潮明顯回流到以前的8成。

南投清境農場青青草原、綿羊秀現場，滿滿的遊客擠滿座位區，即使是陡坡步道上也站滿了人，周六全天大約湧入3500人，即使是今天周日，上午入園人數就達到1800人，園方預估下午如果不下雨，也有近3000人入園，畢竟是綿羊秀的最後一天。

清境農場組長林英志說，隨著疫情減緩，病毒造成輕症者占大部分天氣熱大家往山上跑，清境農場尤其氣溫較平地低10至12度，涼爽的氣溫特別適合全家人來享受天然冷氣，「在這個禮拜跟上個禮拜，已經人數都達到3000人以上，已經恢復到一般假日6成以上的水準。」不想人擠人的話，是最佳避暑去處。