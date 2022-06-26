嘉市3條公車運量成長4倍 市府宣布免費搭到年底

推廣大眾運輸，嘉義市3條電動公車路線持電子票證免費、YouBike前30分鐘補貼10元，市府宣布優惠周五起再延長到年底，交通處表示，公車運量3年成長4倍，養運量需時間，免費搭乘政策會滾動式檢討；但有市民認為，嘉市較適合單車漫遊，公車若不再免費，人數絕對減少。

在嘉義地區工作的張姓市民說，在地人騎機車最方便，不會塞車好停車，多數仍沒搭過公車，公車免費對遊客來說固然是好事，但免費結束後，搭乘會變少，對提升大眾運輸沒有很大效益，傾向若要補貼，應該以Youbike為主且加碼補助。

交通處表示，中山幹線的前身為1路公車，2017年每班次平均8人，去年23.49人；光臨我嘉線曾是6路公車，2017年每班次平均0.9人，去年10.36人；忠孝新民線曾是7路公車，2017年每班次平均0.8人，去年8.22人。

市區電動公車總運量部分，2020年29萬4661人次，2021年37萬320人次，今年至6月21日總運量22萬1456，與去年同期成長27%，公車3年整體成長近4倍。

交通處說，公眾運輸需要長時間培養，台中市公車10公里免費政策，也直到去年才改為限市民免費，嘉市的公車是否持續免費搭乘，會再滾動式檢討。

交通處說，持悠遊卡、一卡通、icash愛金卡等電子票證搭乘嘉市3條電動公車，上下車皆刷卡即可享免費搭乘優惠；公共自行車部分，民眾持已註冊之悠遊卡、一卡通或於YouBike 2.0 APP內綁定信用卡使用掃碼功能借車，即可享騎乘前30分鐘折10元優惠，其中2.0車輛將免費、2.0E車輛僅須自付10元，超過30分鐘則依原定費率收取。