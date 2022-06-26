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奔4單身輕熟女必看 「愛在年老色衰前2.0」暖心登場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
劇場「百變女王」王安琪自編、自導、自演的「愛在年老色衰前2.0」，透過70分鐘對白討論愛情與人生觀，把單身女性深埋心中的自我懷疑，赤裸裸地攤在舞台上。圖／台中歌劇院提供 攝影／秦大悲
劇場「百變女王」王安琪自編、自導、自演的「愛在年老色衰前2.0」，透過70分鐘對白討論愛情與人生觀，把單身女性深埋心中的自我懷疑，赤裸裸地攤在舞台上。圖／台中歌劇院提供 攝影／秦大悲

劇場「百變女王」王安琪自編、自導、自演的「愛在年老色衰前2.0」，透過70分鐘對白討論愛情與人生觀，把單身女性深埋心中的自我懷疑，赤裸裸地攤在舞台上。去年在台北首演，20場次場場完售、一票難求，7月8日至7月10日將於台中國家歌劇院登場，以獨角戲解放單身都會女子面對愛情與人生的真實內心。

「我在30歲時選擇結束了一段長期關係，走向婚姻的反路，希望多看看這個世界。」單身浪潮興起，王安琪表示，看到愈來愈多30歲以上的單身未婚女性，不婚、不生、沒有婆媳問題、甚至沒有交往對象的人。

「愛在年老色衰前2.0」劇名呼應經典電影「愛在」三部曲，是王安琪將在交友軟體遇到的奇葩經驗改寫入劇本，探索「奔四單身輕熟女」的人生掙扎與抉擇。

她表示，期待能夠與她們在劇場共享這份感受，也歡迎已婚或穩定交往中的觀眾，走進劇場看看單身女子到底在面臨什麼課題。但她說，這齣戲並不是她的個人故事，它從一開始就是往「可以不斷上演的劇作」邁進；現在演到第三版，得到的共鳴和迴響其實比預期的還多。

全劇除由王安琪擔綱編劇、導演暨主演外，也聯手大慕可可內容總監簡莉穎擔任劇本監修、四把椅子劇團藝術總監許哲彬擔任共同導演，兩人發揮與王安琪共事多年的合作默契，以旁觀者的角度修飾劇本與舞台呈現形式。

簡莉穎表示，「愛在年老色衰前2.0」非常貼近現代人，探討不論男女、不論20、30、40歲都可能遇到的問題—「怎麼樣做一個理想自己？做自己到底是什麼？想做自己，但又那麼怕寂寞」。去年演出結束後，看到許多觀眾在觀眾席啜泣、等心情調適好後才起身離場。

許哲彬說，獨角戲的特點是跟觀眾建立連結、產生共鳴，像跟陌生人一開始交朋友。觀眾則像傾聽者，聽舞台上訴說一件事情，這是劇場最單純、最極致的一種形式。

許哲彬表示，這次在台中歌劇院的版本，不同於南村劇場小型展演空間和水源劇場的三面式舞台，會將舞台延伸到樂池區，搭配中劇院弧形的觀眾席設計，不僅保留原劇希望帶給觀眾的沉浸感，也縮短演員與觀眾之間的距離，感受獨角戲獨有的情感連結與對話空間。

劇場「百變女王」王安琪自編、自導、自演的「愛在年老色衰前2.0」，透過70分鐘對白討論愛情與人生觀，把單身女性深埋心中的自我懷疑，赤裸裸地攤在舞台上。圖／台中歌劇院提供 攝影／秦大悲
劇場「百變女王」王安琪自編、自導、自演的「愛在年老色衰前2.0」，透過70分鐘對白討論愛情與人生觀，把單身女性深埋心中的自我懷疑，赤裸裸地攤在舞台上。圖／台中歌劇院提供 攝影／秦大悲

劇場 單身 台中歌劇院

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