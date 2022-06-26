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熱帶擾動將生成是否轉颱不確定性高 周五可能帶來雨勢

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
周三、四南海附近可能有熱帶擾動生成，若持續發展，周五、六將為台灣帶來雨勢。 本報資料照片
周三、四南海附近可能有熱帶擾動生成，若持續發展，周五、六將為台灣帶來雨勢。 本報資料照片

中央氣象局表示，未來一周天氣分為三階段，周二前各地天氣穩定，周三、四水氣增加，且南海附近可能有熱帶擾動生成，是否成颱不確定性高，但若持續發展，周五、六將為台灣帶來水氣，南部地區將有雨勢，各地也要慎防較大午後雷陣雨。

氣象局預報員林定宜表示，今天主要吹偏南風，台灣上半天天氣整體穩定，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，中午過後各地可能有午後局部短暫雷陣雨，近山區平地降雨機率較高，山區要留意短延時強降雨。

林定宜表示，今天還沒下雨之前相當炎熱，各地高溫32度至35度之間，花蓮縱谷、高屏近山區及河谷地區更要留意36度以上高溫發生機率。

降雨部分，林定宜表示，今天午後對流發展旺盛，午後各地都可能有局部短暫雷陣雨，山區會有短延時強降雨發生機率，也可能有大雨發生。到了晚上對流雲系迅速削減，雨勢和緩，但明天午後對流又會再次發展起來。

未來一周天氣大致分為三階段，林定宜表示，今天到周二前，各地以多雲到晴、天氣穩定為主，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，西南沿海清晨到上午有零星短暫陣雨。

周三、周四水氣稍微增加，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨；周五、周六南方雲系帶來豐沛水氣，且南方雲系北移，除了東半部、恆春半島有不定時降雨，南部地區也有不定時降雨，且中午過後各地出現局部午後雷陣雨，有局部較大雨勢發生可能。

至於未來是否有颱風發展可能，林定宜表示，周三、周四南海附近可能有熱帶擾動生成，可能形成大低壓區，生成位置目前看來不確定性高，未來發展強度也有不確定性；周五、周六若低壓持續發展，可能帶來水氣，並逐漸往北傳送，導致台灣南部地區出現降雨，各地也要慎防午後雷陣雨，另有局部較大雨勢發生機率。

恆春 南海 天氣動態

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