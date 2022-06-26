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專家指睡覺「這1動作」會讓肌肉緊繃 眾人喊：那很舒服！

聯合新聞網／ 綜合報導
英國床墊品牌創辦人詹姆士·萊因哈特（James Leinhardt）解釋「趴睡」雖然對人體不好，但也很好做修正，只要讓耳朵、肩膀、屁股、膝蓋和腳踝都貼在一起，變成側睡動作就好了。示意圖／ingimage
英國床墊品牌創辦人詹姆士·萊因哈特（James Leinhardt）解釋「趴睡」雖然對人體不好，但也很好做修正，只要讓耳朵、肩膀、屁股、膝蓋和腳踝都貼在一起，變成側睡動作就好了。示意圖／ingimage

睡眠對人體修復扮演非常重要的角色，但睡眠的姿勢其實也有一大學問，英國床墊品牌創辦人詹姆士·萊因哈特（James Leinhardt）便示範睡眠一大禁忌「趴睡」，並指導該如何修正姿勢。

萊因哈特經常在他的TikTok上講解各種睡眠相關的知識，他最近表示很多人習慣「趴睡」，但這個動作會讓肌肉處在緊繃狀態，所以應該要避免。

@levitex

the titan returns

♬ original sound - levitex

他也解釋「趴睡」雖然不好，但也很好做修正，只要讓耳朵、肩膀、屁股、膝蓋和腳踝都貼在一起，變成側睡動作就好了，若覺得腿沒有支撐感，可以將一顆枕頭夾在兩腿之間。

網友看了紛紛留言，「趴睡看起來真的很自然很舒服」、「我在看這支影片的同時，也呈現同樣姿勢（趴睡）」、「這個修正動作根本就不簡單呀，而且這動作（側睡）一點都不舒服」、「我寧願犧牲我的背也要趴睡」、「側睡一點都不舒服，我還是習慣第一個動作（趴睡）」。

睡眠

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