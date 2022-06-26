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河馬、老虎主題手作課程 新竹動物園夏令營開放報名

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
專業老師解說河馬便便紙製紙的原理，和不同纖維的實際運用。圖／新竹市府提供
專業老師解說河馬便便紙製紙的原理，和不同纖維的實際運用。圖／新竹市府提供

新竹市立動物園今年暑假推出一系列夏令營活動，以老虎、河馬、浣熊和羊駝為主角打造4大課程，除可認識動物習性和生態外，還可親手製作羊駝毛飲料提袋、河馬便便再生紙等紀念品。活動為期二周、16梯次，每梯次20人，歡迎國小一至六年級學童報名，額滿為止。

新竹市立動物園楊礎遠園長表示，新竹市立動物園不單是一個休閒場所，同時也是一個生命及生態教育的場域，展演動物給民眾參觀之餘，也將推出各種育教於樂的課程，讓小朋友度過充實的暑假。

為推廣野生動物及生態環境的保育，新竹市立動物園每年皆會推出一系列教育課程，透過活動及親手操作，帶領小朋友認識野生動物，讓愛護環境、生態保育、永續循環等觀念紮根在小朋友心中，達到動物園生命教育的目的。

楊礎遠說明，今年動物園夏令營活動有4個主題，將於7月26日至8月5日的每周二至周五舉辦，分為上、下午時段提供不同的2小時課程。

其中，7月26至29日上午為河馬便便紙DIY，帶領小朋友認識河馬，還可利用河馬便便中富含的纖維製作再生紙；下午則配合虎年認識老虎，並利用紙黏土製作個人專屬的老虎磁鐵。

8月2至5日上午帶孩童了解動物園的羊駝兄弟，並且利用兄弟倆專屬理髮師今年剃下的羊駝毛，製作精美的飲料提袋；下午則認識北美浣熊，利用紙黏土製作可愛的浣熊MEMO夾帶回家。

動物園補充，新竹市立動物園誠摯邀請孩童一同參與課程，從實際操作認識豐富有趣的自然環境與生態保育的重要性，歡迎有興趣的民眾上網報名，活動詳情請上「新竹市立動物園Hsinchu Zoo」臉書粉絲專頁查詢。

新竹市立動物園今年暑假推出一系列夏令營活動，以老虎、河馬、浣熊和羊駝為主角打造4大課程。圖／新竹市府提供
新竹市立動物園今年暑假推出一系列夏令營活動，以老虎、河馬、浣熊和羊駝為主角打造4大課程。圖／新竹市府提供
學童參加動物園夏令營，合力製作河馬便便紙。圖／新竹市府提供
學童參加動物園夏令營，合力製作河馬便便紙。圖／新竹市府提供

動物園 河馬 新竹

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