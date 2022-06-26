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幕後走到幕前 曾寶儀與勞工暢談職場如何與世界對話

中央社／ 高雄26日電

藝人曾寶儀現身高市府「找到工作心價值，擁抱職場新境界」系列講座，以自身工作經歷出發，與勞工暢談在瞬息萬變的工作環境中，如何和世界持續對話，找到最真實的自我。

為助勞工在後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代安定心、找到自身在職場上的定位，高雄市政府勞工局邀請曾寶儀在大東文化藝術中心演講廳暢談「與世界對話，發覺最真的自己」，盼為勞工找到工作「心」價值、擁抱職場新境界。

曾寶儀在演藝圈多年，由幕後工作走向幕前，從主持跨足戲劇演出，近年來開設電影公司擔任製作。演講中她以自身經驗出發，分享如何在瞬息萬變的工作環境中，和世界持續不斷地對話，找到最真實的自我，肯定自我、定位自我的價值。

曾寶儀現場分享，「人生沒有白走的路，工作是用來體驗這個世界最好的方法」。提醒民眾反思，在職涯的各階段，是否有善用自身經歷，做出最好選擇；是否有找到自己願意投注熱情，用心經營的人生選擇呢？

曾寶儀透過親身經驗指出，應該要擴充自己的選擇、嘗試不同工作，並從經驗中找尋不同收穫；她指出「工作價值」對自身的重要性，鼓勵大家多方嘗試，找尋工作的價值。

現場提問環節觀眾回應熱烈，踴躍提出關於工作壓力調適、自我發覺及工作低潮等問題與曾寶儀交流，並在會後回饋表示，對學習如何活出最真的自我，有更進一步體會。

勞工教育生活中心主任林晏瑩今天透過新聞稿指出，近年來受COVID-19疫情影響，就業市場遭受重大衝擊，許多產業被迫轉型，人才需求必須因應改變。

勞工局因此規劃「找到工作心價值，擁抱職場新境界」系列活動，期盼協助勞工紓解工作壓力，認識產業變化，增進自我瞭解，重新規劃職涯。除了由曾寶儀25日打頭陣的「名人分享講座」，還有「職場舒壓工作坊」及「後疫情時代產業動向交流論壇」將陸續登場。

職場 疫情

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