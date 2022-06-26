降低紅龍果熱傷害 高雄農改場導入自動降溫灌溉系統

為改善夏季果園環境以降低紅龍果熱傷害，高雄區農業改良場在紅龍果園使用智慧農業系統，物聯網導入果園管理，透過感測器監控果園溫度及結合原有噴灌設計，當溫度過高立即灌溉，降低溫度，減緩夏季紅龍果枝條黃化。

進入夏天，紅龍果的生產拉開序幕，生於熱帶雨林紅龍果雖然是仙人掌科植物，其實不如大家印象中的耐熱。

高雄區農改場長戴順發說，紅龍果的光合作用屬於景天酸代謝（Crassulacean acid metabolism, CAM）模式，氣孔會在白天關閉，傍晚至清晨較低溫時打開，可減少水分散失，但不利於夏季白天高溫期散熱。

夏季的強光高溫常導致紅龍果枝條發生黃化甚至壞疽。若紅龍果花朵發育期間白天高溫超過35℃，也容易使得花粉活力降低，影響授粉授精，導致果實發育不良。

高雄區農改場指出，發展智慧農業，高雄場率先在紅龍果園嘗試導入物聯網收集氣象資訊，並依據回傳的數據啟動控制器噴灌。研究概念來自大部分的紅龍果園都設有灌溉系統，若想升級智慧化的管理，只需要再配置環境傳感器及附有流量計的灌溉控制器，並裝設Wi-Fi路由器供數據傳輸，即可使紅龍果的生產晉級智慧農業，投入成本相對節省。

高雄區農改場指出，高雄場輔導示範果園，設定上午11點至下午2點，每隔1小時執行1次，當均溫高於35℃且相對濕度低於75%時，即啟動噴灌5到10分鐘。若環境條件未達設定標準，則不啟動灌溉，避免雨天灌溉，以節約用水。

也利用Line成立灌溉群組，程式積木寫入訊息推播，噴灌啟動及結束時都會推播訊息通知農友。低溫期，條件不足以啟動灌溉天數超過3日時，也以Line推播提醒農民評估是否需灌溉，達到「人機共同決策模式」的目標。