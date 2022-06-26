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彭啟明提醒小心午後雷陣雨 下周末留意熱帶擾動發展

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
圖為台北市昨天午後雷陣雨，民眾雖然撐傘仍被風雨吹翻一身濕。記者林俊良／攝影
圖為台北市昨天午後雷陣雨，民眾雖然撐傘仍被風雨吹翻一身濕。記者林俊良／攝影

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天天氣仍跟昨天類似，小心炎熱天氣後的午後雷陣雨。「聽到雷聲，務必暫停戶外活動，每年都有不少起意外事故發生」。未來一周仍類似情景，下周末再來看看低壓發展趨勢。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，連續幾天各地的天氣型態都很類似，上午大致為晴到多雲天氣，但是到了午後往往快速的風雲變色，一下子就轉陰開始颳風，瞬間下起大雷雨來，雨勢又大又急，伴隨閃電打雷，甚至強陣風還有冰雹，也很容易會有意外災害出現的可能性。

吳聖宇說，今天仍是這種容易出現午後雷雨的天氣型態，局部地區還是會有大雷雨，午後外出要特別注意，記得帶雨具，也要避免前往危險的地方活動。

吳聖宇說，展望接下來這幾天可能都還是類似的天氣型態，午後容易有雷雨、甚至局部大雷雨的狀況出現，尤其是中部、北部的山區機會特別高，山區或是危險的低窪地區、溪流邊等區域最好還是暫時避免前往。

到了周三之後，吳聖宇說，隨著來自台灣東南方的東南風水氣逐漸增多，除了午後各地山區持續會有雷雨外，迎風面包括花蓮、台東、恆春半島等地降雨機會將進一步提高，一整天斷斷續續都會有短暫陣雨出現的可能性。

他表示，雖然說大致還是維持夏季型的天氣型態，但是整體來說下雨的機會較高，相對並不是太穩定，如果有外出活動的安排，還是要多加注意最新的天氣資訊。

吳聖宇說，7月2日至3日在台灣西南邊的南海海域可能會有熱帶擾動發展機會，目前預報模式的變動性仍大，包括熱帶擾動發展的位置、強度以及規模等狀況都還不太確定，不過隨著大環境的改變，南海有熱帶擾動逐漸醞釀出來的趨勢較為明確，並且大致將會趨向大陸華南沿岸一帶移動，對台灣的天氣是否造成影響值得密切觀察注意，但是因為時間還很久，預報仍有變動空間，暫時還不必太過擔心。

今天天氣仍跟昨天類似，小心炎熱天氣後的午後雷陣雨。記者林俊良／攝影
今天天氣仍跟昨天類似，小心炎熱天氣後的午後雷陣雨。記者林俊良／攝影

大雷雨 南海 天氣動態

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