電視節目播出兒童打疫苗後會嚴重殘障或死亡、疫苗製造廠退出市場

我兒子七歲時，想做一項學校作業：為開發中國家的兒童募捐，讓他們可接種小兒麻痺疫苗。兒子認為一劑疫苗只要一美元真是棒極了，而且理想情況下，他應該能輕鬆募集足夠的錢，來保護近五百名兒童。

群體免疫的困難度

此外，他也覺得免疫接種後，孩童指尖會染成紫色，十分美妙（這是在偏鄉唯一可行的記錄方式）。所有這些都是簡單的算術，複雜的部分在於向他解釋：他好意想幫助地球另一端有需要的群體加強免疫，但在他自己所處的國家，整個群體卻四分五裂！我該如何向他說明，這個看似可救人命的作業其實是個棘手難題，可能會冒犯他學校裡百分之二十的成員，而這項計畫也許會因為可能觸犯他人而遭擱置？我試圖講明，但兒子不明白，我也不明白。

拒絕接種疫苗並非新鮮事，不是源於Google、好萊塢或推特推文。拒絕注射疫苗的歷史，幾乎和疫苗史一樣久遠。疫苗先驅金納醫師當時試圖說服牧場拓荒者接受少量牛痘病毒，以保護他們免受更致命的天花侵害，金納可說是面臨了重重困難。雖是出於保護目的，但牧場拓荒者害怕即便接觸極少量，也會引發這種可怕疾病，他們的恐懼理所當然。

「良心拒絕者」條款

1855年，美國麻薩諸塞州開始規定學童接種疫苗。英格蘭更加強硬，1853年已頒布了〈接種疫苗法〉：除非醫學上判定健康狀況不適合，否則所有嬰兒都必須強制接種天花疫苗，因此也首度開啟了疫苗接種的醫療豁免，而針對〈接種疫苗法〉的反對聲浪也形成最早的反疫苗運動，比社群媒體、甚或是疫苗與自閉症相關的假說，早了一百五十年之久。

1898年，〈接種疫苗法〉新增了一條「良心拒絕者」條款，形成了法律漏洞，讓人可選擇拒絕接種疫苗。等於在一百多年前，「個人信仰豁免權」就已經誕生，遠早於美國國內關於新世代坐享特權和果汁吧的熱議爭論。十九世紀的英國，光是在良心拒絕者條款制定的第一年，就有近二十萬拒絕疫苗的良心豁免案例，核准通過。

（本文出自《誇大不實的醫療迷思》，未經同意禁止轉載。) 美國社會學家葛拉斯納（Barry Glassner）在1999年的重要著作《恐懼的文化》中，提及1982年一部名為《DPT：疫苗輪盤》的電視節目，此專題節目播出後，全美出現恐慌。

該節目涉及令人心痛的傳聞，主要關於有些兒童接種DPT疫苗（白喉－百日咳－破傷風混合疫苗）後，嚴重殘障或甚至死亡。毋庸置疑，節目播出後，其他媒體隨即大肆報導，引發社會大眾恐慌。

疫苗出現之前 兒童死亡數更多

醫師和食品藥物管理局提出了大型長期研究結果、超過一百萬名兒童的抽樣調查資料、以及1949年DPT疫苗問世以來的數據，結果顯示：疫苗出現之前，每年有二十六萬五千名兒童因百日咳病倒，七千五百人死亡。

儘管如此，對疫苗的恐懼早已蔓延開來，而且早在YouTube出現前，就已傳遍大街小巷。接著，出現了一個縮寫同為DPT（Dissatisfied Parents Together，不滿家長群組）的強大團體，領導人是費雪（Barbara Loe Fisher）。費雪聲稱她的兒子因DPT疫苗而出現急性神經系統破壞。媒體大肆宣傳，兩年之內，多家DPT疫苗製造廠退出市場，疫苗旋即出現短缺。

疫苗接種率下降 病例激增

美國並非特例。十多年前，日本的疫苗恐慌導致DPT疫苗禁用，結果百日咳病例增加了十倍，百日咳相關死亡人數也上升三倍。即便在英國可使用疫苗，當時的社會恐慌也導致預防接種率下降了百分之四十，以及後來幾年的百日咳病例激增了十萬例。

為了消弭社會大眾的歇斯底里、避免無止盡的訴訟、抑制傳聞軼事成為頭條新聞並引起普遍恐慌，美國國會補助成立了「疫苗受害補償制度」（VICP），為那些認為自己小孩因疫苗接種受到相關傷害的父母提供補償。

反疫苗人士的焦慮

由於不追究接種過失，此舉還可防止全美國（甚至全球）的公共衛生危機，使法院免於審理一堆沒完沒了、因疫苗相關不良反應而引起的訴訟。但是，就算拿出世上所有資料數據、製藥公司的法律保障、以及關於疫苗安全性和功效的所有證據，也無法動搖熟諳媒體和陷入文化焦慮的反疫苗人士，對疫苗的憂心忡忡。

對某些拒絕接種疫苗的人來說，主要關乎「控制」：出於為人父母的本能，我很清楚對我和家人最好的選擇是什麼；若我認為適合或時機正確，我們便會選擇接種（或不接種）疫苗。

疫苗接種時間不影響兒童發育

席爾斯（Bob Sears）博士在我辦公室不遠處的高速公路旁執業，他一直是「另類疫苗接種時間表」的支持者。全國各地都有家長把「席爾斯博士的時間表」奉為圭臬。

這些家長的孩子並未按照美國疾病管制暨預防中心和美國兒科學會建議的時間表，接受麻疹－腮腺炎－德國麻疹混合疫苗、水痘疫苗、A型或B型肝炎疫苗的保護。席爾斯博士甚至聲稱：「我提出的時間表並無任何研究根據，從未有人使用過我的時間表進行大規模的兒童研究，確定它是否安全或有任何益處。」

事實上，2010年和2013年的研究顯示，依循衛生機關建議時間表接種疫苗的兒童，與採延後接種方法的兒童相比，發育結果毫無差異。

對有些人來說，疫苗接種關乎陰謀論：製藥公司、醫療團體和政府試圖控制我們；有些人則是無知：這些病哪有那麼嚴重？或者，若世上已不存在這些疾病，我們何須注射疫苗？而許多人則是源於對化學物質和所謂毒素的錯誤看法：太早接種過多疫苗會傷害嬰兒身體健康。還有，難道製藥公司、科學家、企業和醫師不是為了錢嗎？

疫苗的利潤空間就是賺很大？

最後一個問題如今已成為疫苗爭論的重點。我可以直接代表醫師發言：施打疫苗在財務上只剛好達到收支平衡，通常甚至會有輕微的財務損失，試想診所得購買疫苗、針筒和針頭、支付護理人員薪水和診所租金，疫苗費用實際的利潤空間並不大，不管您信或不信，疫苗接種可謂純健康照護的最後遺跡，單純是為了預防疾病。

我不認識任何樂見麻疹或腮腺炎病例的醫師，疫苗接種絕對是我們職業中為數不多的非生財工具，現下流行的肉毒桿菌注射當然就另當別論了。

疫苗在經過認可確定可安全用於人體前，必須經過各式各樣的醫學測試。典型的疫苗公開問世前，在安全性和功效上得經過長達十五年的嚴謹研究，時程遠遠超過了絕大多數的非處方藥物和處方藥物，而且肯定比任何順勢療法產品更加周延。順勢療法產品在您家附近的天然食品店上架前，通常未經過食品藥物管理局及任何外部機構的研究或評估。

儘管如此，仍有許多人認為食品藥物管理局並未對公眾公正公開，而且認為政府隱藏了危險或別有居心的動機。廣為流傳的疫苗陰謀論認為，食品藥物管理局、大型藥廠、甚或兒科醫師，共謀利用疫苗牟取豐厚利潤，經常為了賺錢而在安全性檢驗上放水或抄近路。

這點絕非事實。疫苗生產管理的利潤是藥品中最低的。過去幾年，為了平息社會大眾的擔憂，美國醫學研究所（現稱為美國國家醫學院）負責進一步的審核工作，確保食品藥物管理局審核的所有研究資料都對外公開，而美國國家學術院（NASEM）健康與醫學部門每年也會發布這些資訊。

（本文出自《誇大不實的醫療迷思》，作者：妮娜‧夏皮羅、克莉絲汀‧羅伯格 譯者：張嘉倫）