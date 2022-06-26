炎熱上看36度 午後各地旺盛對流發展 易有短延時強降雨

中央氣象局說，今天台灣附近為偏南風或東南風，花東及恆春半島偶爾有局部短暫陣雨，夜晚至清晨中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨。

午後各地仍須留意旺盛的對流發展，尤其在各地山區及近山區的平地易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，前往山區活動請留意天氣的變化。

溫度方面，今天各地最高溫皆來到32至35度，在花蓮及高屏地區有局部36度以上高溫出現的機率，近中午前後紫外線也偏高，外出務必要做好防曬並多補充水分，避免熱傷害。

氣象局說，明天、周二太平洋高壓北抬，不過各地仍為多雲到晴的天氣，各地最高溫32至35度，近中午紫外線偏強。

降雨部分，台灣附近為偏南風，花、東及恆春半島偶爾有局部短暫陣雨，夜裡清晨中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨，午後須留意旺盛的對流發展，各地山區及近區平地易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，對流發展旺盛，常伴隨著雷擊、強陣風，前往山區活動留意最新的天氣訊息。

氣象局說，周三至周六太平洋高壓勢力東退，南方水氣略北移，水氣再增多，東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨出現，其他地區雲量也增多，感受仍悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

7月3日至5日東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發展，其強度、位置及路徑仍有不確定性，氣象局將密切關注。