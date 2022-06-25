健保大數據看二尖瓣脫垂5-5／二尖瓣脫垂治療特色院所
●振興醫院：瓣膜經修補後 多可再用10-15年
健保統計，110年振興醫院執行二尖瓣脫垂修補或重建手術195人，全國第一。振興醫院心臟醫學中心心臟血管外科主治醫師、兼任心醫學影音室主任陳怡誠說，俗話說「天然的尚好」，該院治療二尖瓣脫垂與他院不同，多依據國際指引，以修補瓣膜為優先考量，因經修復後長期觀察，心臟瓣膜運作較佳。
振興醫院為患者修補瓣膜後，瓣膜多可以再使用10至15年，等同是置換組織瓣後，平均使用10年的效果，除非瓣膜受損情形十分嚴重，才會進行置換手術。
陳怡誠表示，瓣膜治療採修補方式，對醫師技術要求較高，該院在院長魏崢領導下，要求對修補瓣膜的基本功一定要練好，必須讓患者重度逆流的病情，修補到輕症或以下。同時，針對已置換組織瓣患者，目前也可以採用經導管治療，再植入一個瓣膜，形成「瓣中瓣」，避免第二次傳統開心治療。
治療瓣膜性心臟病時，振興醫院多年前即規定團隊合作，由內外科醫師一起站上手術台，手術前經食道超音波檢查，讓手術更為精準，如此一來，不僅提高手術成功率，更縮短手術時間20至30分鐘。今年更成立「瓣膜治療中心」，推動雙主治醫師制度，讓病人受到完整照顧。
●亞東醫院：修補手術更費功 長期來說預後較好
亞東醫院在110年二尖瓣脫垂修補或重建手術有94人，為醫學中心中第一名。亞東醫院心臟外科主任醫師陳哲伸說，二尖瓣修補所需的技術、經驗及耐心，遠高於置換手術。
陳哲伸指出，置換瓣膜只要把舊瓣膜剪下，換上新的就好；但修瓣膜就要不停測試，往往修補時測試，瓣膜是關得緊的，但當心臟恢復跳動卻仍無法關緊，就要將心臟再停一次，因此修補手術很花時間。雖然置換手術很快、簡單且健保給付較高，但修補手術長期來說預後較好，雖然麻煩一點，能修補還是最好。
陳哲伸說，修補手術最需要的是經驗，亞東醫院有傳承制度，院長邱冠明是有名的瓣膜修補心外科醫師，自己一路跟著看、跟著學，經驗勢必會多一點。有些醫師怕修不好、怕麻煩，選擇用置換手術，但這對病人並不是最好的選擇。一是新的瓣膜對血流造成某種程度阻力，流過去的血量可能會減少；二是現今盛行換生物組織型的豬瓣膜，較容易損壞，10年後恐怕還要再開一次。
至於怎麼判斷瓣膜要修補還是置換，陳哲伸說，從超音波就能看出，除非是完全硬掉，一般多數是脫垂、腱索斷裂，只要瓣膜是軟的，幾乎都能修補。
●台大醫院：處理困難個案多 心臟手術愈見精準
台大醫院去年門診有1萬2497人次因二尖瓣脫垂求診，服務量居全國醫學中心第二名，接受人工瓣膜置換術則有85人，為醫學中心第一名。
台大醫院心臟血管外科主任許榮彬表示，台大醫院心臟外科有三大特色：手術量全國第一，每年執行約1000台成人及兒童心臟手術；兒童心臟科手術量全國最多；困難個案多，根據「EuroSCORE」風險評分，台大成人心臟手術平均得分為10%，高於一般平均2%到3%。
「台大心臟外科最重要的資產是人才。」許榮彬表示，心臟外科醫師橫跨老中青三代，重視經驗傳承和精進。現在台大心臟手術時間縮短、傷口變小，體外循環及藥物控制愈來愈精準，近三成病人做手術甚至不需要輸血。
還不需手術的二尖瓣脫垂病人，需長期回診。台大醫院心臟內科主治醫師林茂欣表示，如果逆流程度輕微，建議每一兩年做心臟超音波。期間不需吃藥，但心臟內科會綜合評估病人之三高共病及用藥，提醒妥善控制三高，因為血壓若不受控，會加重逆流的情況。也會建議民眾規律運動，除了有益心血管健康，也有利於觀察病情變化。當運動變得容易喘，可能是逆流情況變嚴重，需回診評估介入治療的時機。
●台中榮總：二尖瓣脫垂可能合併心猝死 及早發現預防治療
根據健保統計，台中榮總110年二尖瓣脫垂門診共1萬5263人次，居全台醫學中心第一名。台中榮總心血管中心主任李文領說，患者會到醫學中心看診，說明現代人很重視胸痛的早期症狀與正確診斷，不讓非預期的心臟病發作。
李文領說，二尖瓣脫垂可演化成重度二尖瓣閉鎖不全、心衰竭、感染性心內膜炎等。若為重度閉鎖不全，需外科手術；若手術風險高，可選擇經導管二尖瓣緣對緣修復術治療。
值得注意的是，過去多認為二尖瓣脫垂是良性，但根據臨床研究，二尖瓣脫垂可能合併心猝死，每年發生率0.2%到1.9%。若患者有心電圖下壁T波倒置、複雜性心室心律不整、雙瓣葉脫垂、中度以上二尖瓣閉鎖不全，超音波組織杜普勒在二尖瓣環外側有收縮性尖刺影像，核磁共振影像有乳突肌或下壁基底心內膜下心肌纖維化，二尖瓣環分離，女性患者等，心猝死機會會增加，醫師需注意患者是否有此現象，早做預防治療。
有多型性心室心律不整的低危二尖瓣脫垂患者，可以給予乙型拮抗劑治療，有些患者可考慮電燒術治療，必要時可以做心電刺激檢查來找出高危患者，裝置植入型去顫器預防心猝死。
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