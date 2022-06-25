健保大數據看二尖瓣脫垂5-5／二尖瓣脫垂治療特色院所

●振興醫院：瓣膜經修補後 多可再用10-15年

健保統計，110年振興醫院執行二尖瓣脫垂修補或重建手術195人，全國第一。振興醫院心臟醫學中心心臟血管外科主治醫師、兼任心醫學影音室主任陳怡誠說，俗話說「天然的尚好」，該院治療二尖瓣脫垂與他院不同，多依據國際指引，以修補瓣膜為優先考量，因經修復後長期觀察，心臟瓣膜運作較佳。

振興醫院為患者修補瓣膜後，瓣膜多可以再使用10至15年，等同是置換組織瓣後，平均使用10年的效果，除非瓣膜受損情形十分嚴重，才會進行置換手術。

陳怡誠表示，瓣膜治療採修補方式，對醫師技術要求較高，該院在院長魏崢領導下，要求對修補瓣膜的基本功一定要練好，必須讓患者重度逆流的病情，修補到輕症或以下。同時，針對已置換組織瓣患者，目前也可以採用經導管治療，再植入一個瓣膜，形成「瓣中瓣」，避免第二次傳統開心治療。

治療瓣膜性心臟病時，振興醫院多年前即規定團隊合作，由內外科醫師一起站上手術台，手術前經食道超音波檢查，讓手術更為精準，如此一來，不僅提高手術成功率，更縮短手術時間20至30分鐘。今年更成立「瓣膜治療中心」，推動雙主治醫師制度，讓病人受到完整照顧。

振興醫院心臟醫學中心心臟血管外科主治醫師兼任心醫學影音室主任陳怡誠說，「天然的尚好」，治療二尖瓣脫垂以修補瓣膜為優先考量。圖／陳怡誠提供

●亞東醫院：修補手術更費功 長期來說預後較好

亞東醫院在110年二尖瓣脫垂修補或重建手術有94人，為醫學中心中第一名。亞東醫院心臟外科主任醫師陳哲伸說，二尖瓣修補所需的技術、經驗及耐心，遠高於置換手術。

陳哲伸指出，置換瓣膜只要把舊瓣膜剪下，換上新的就好；但修瓣膜就要不停測試，往往修補時測試，瓣膜是關得緊的，但當心臟恢復跳動卻仍無法關緊，就要將心臟再停一次，因此修補手術很花時間。雖然置換手術很快、簡單且健保給付較高，但修補手術長期來說預後較好，雖然麻煩一點，能修補還是最好。

陳哲伸說，修補手術最需要的是經驗，亞東醫院有傳承制度，院長邱冠明是有名的瓣膜修補心外科醫師，自己一路跟著看、跟著學，經驗勢必會多一點。有些醫師怕修不好、怕麻煩，選擇用置換手術，但這對病人並不是最好的選擇。一是新的瓣膜對血流造成某種程度阻力，流過去的血量可能會減少；二是現今盛行換生物組織型的豬瓣膜，較容易損壞，10年後恐怕還要再開一次。

至於怎麼判斷瓣膜要修補還是置換，陳哲伸說，從超音波就能看出，除非是完全硬掉，一般多數是脫垂、腱索斷裂，只要瓣膜是軟的，幾乎都能修補。

亞東醫院心臟外科主任醫師陳哲伸說，二尖瓣修補所需的技術、經驗及耐心，遠高於置換手術。記者劉懿萱／攝影

●台大醫院：處理困難個案多 心臟手術愈見精準

台大醫院去年門診有1萬2497人次因二尖瓣脫垂求診，服務量居全國醫學中心第二名，接受人工瓣膜置換術則有85人，為醫學中心第一名。

台大醫院心臟血管外科主任許榮彬表示，台大醫院心臟外科有三大特色：手術量全國第一，每年執行約1000台成人及兒童心臟手術；兒童心臟科手術量全國最多；困難個案多，根據「EuroSCORE」風險評分，台大成人心臟手術平均得分為10%，高於一般平均2%到3%。

「台大心臟外科最重要的資產是人才。」許榮彬表示，心臟外科醫師橫跨老中青三代，重視經驗傳承和精進。現在台大心臟手術時間縮短、傷口變小，體外循環及藥物控制愈來愈精準，近三成病人做手術甚至不需要輸血。

還不需手術的二尖瓣脫垂病人，需長期回診。台大醫院心臟內科主治醫師林茂欣表示，如果逆流程度輕微，建議每一兩年做心臟超音波。期間不需吃藥，但心臟內科會綜合評估病人之三高共病及用藥，提醒妥善控制三高，因為血壓若不受控，會加重逆流的情況。也會建議民眾規律運動，除了有益心血管健康，也有利於觀察病情變化。當運動變得容易喘，可能是逆流情況變嚴重，需回診評估介入治療的時機。

台大醫院心臟血管外科教授許榮彬表示，台大成人心臟手術平均得分為10%，高於一般平均2%到3%。圖／台大醫院提供

●台中榮總：二尖瓣脫垂可能合併心猝死 及早發現預防治療

根據健保統計，台中榮總110年二尖瓣脫垂門診共1萬5263人次，居全台醫學中心第一名。台中榮總心血管中心主任李文領說，患者會到醫學中心看診，說明現代人很重視胸痛的早期症狀與正確診斷，不讓非預期的心臟病發作。

李文領說，二尖瓣脫垂可演化成重度二尖瓣閉鎖不全、心衰竭、感染性心內膜炎等。若為重度閉鎖不全，需外科手術；若手術風險高，可選擇經導管二尖瓣緣對緣修復術治療。

值得注意的是，過去多認為二尖瓣脫垂是良性，但根據臨床研究，二尖瓣脫垂可能合併心猝死，每年發生率0.2%到1.9%。若患者有心電圖下壁T波倒置、複雜性心室心律不整、雙瓣葉脫垂、中度以上二尖瓣閉鎖不全，超音波組織杜普勒在二尖瓣環外側有收縮性尖刺影像，核磁共振影像有乳突肌或下壁基底心內膜下心肌纖維化，二尖瓣環分離，女性患者等，心猝死機會會增加，醫師需注意患者是否有此現象，早做預防治療。

有多型性心室心律不整的低危二尖瓣脫垂患者，可以給予乙型拮抗劑治療，有些患者可考慮電燒術治療，必要時可以做心電刺激檢查來找出高危患者，裝置植入型去顫器預防心猝死。