健保大數據看二尖瓣脫垂5-3／水喝足夠 能減緩脫垂症狀

二尖瓣脫垂是常見的心臟疾病，台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，「脫垂」指的是對瓣膜型態的描述，一旦二尖瓣脫垂，引起二尖瓣閉鎖不全，產生中度以上血液逆流、心臟腔室擴大，就需積極治療。

王宗道說，心臟中的瓣膜像閘門，負責維持血液單方向的流動，二尖瓣位在心臟左心房與左心室間，當左心室收縮時，二尖瓣關閉，讓連接主動脈和左心室的主動脈瓣打開，不讓血液回流到左心房。

二尖瓣係由瓣膜、腱索，以及心臟肌肉所構成，通常瓣膜脫垂指的是瓣膜本身，不過，瓣膜連結心臟肌肉的組織有著像降落傘般、牽引著瓣膜的細絲，稱為「腱索」。許多瓣膜閉鎖不全者原本無須就醫，但步入中年後，「腱索」突然斷裂，以致瓣膜無法關緊，若出現急性鍵索斷裂，症狀較嚴重。

二尖瓣脫垂是什麼？王宗道說，脫垂描述的是瓣膜型態，變得較長且彎曲，一般尚無功能不良等問題。臨床統計，約三至四成的民眾都有二尖瓣脫垂問題，但大部分並無任何異狀，少部分則有胸悶、心悸等困擾，不用過度擔心。

在診治二尖瓣脫垂病人時，重點在「逆流程度有多厲害，心臟有沒有相對應出現心房擴大」，若都沒有，只需定期回診觀察即可。一旦瓣膜出現閉鎖不全、關不緊，血液倒流，造成左心房容易擴大及血液循環較差時，就會進一步評估瓣膜閉鎖不全造成逆流的嚴重度，如果已至中度以上，就應考慮手術。

王宗道指出，中度以上的逆流，合併左心房擴大，病人容易發生心律不整，嚴重者將導致心房顫動，因血液逆流，在運動、爬樓梯時，耐力相對較差，容易急喘，呼吸不順。

台北榮民總醫院內科部心臟科主治醫師江晨恩表示，重度閉鎖不全恐有致命風險，此時左心房、心室擴大，導致心臟衰竭，需透過外科手術進行瓣膜修復。民眾若出現心悸、胸悶、喘等情形，應至心臟科門診接受超音波等檢查，確定是否二尖瓣脫垂，以及嚴重程度。

王宗道說，二尖瓣脫垂屬於先天性的結構問題，一般以身形偏瘦的年輕女性居多，九成五以上的二尖瓣脫垂民眾終其一生不會出現因瓣膜閉鎖不全造成中度以上血液逆流；此外，每二至三人中，就有一人為輕微、輕度的瓣膜閉鎖不全。

若有二尖瓣脫垂問題，該如何預防瓣膜閉鎖不全？江晨恩建議，多補充水分，從早上起床到出門，至少喝滿300c.c.的水，若心臟水分足夠，被撐起來，就比較不會脫垂，如果水分攝取不足，則脫垂症狀將更為明顯。輕度閉鎖不全的病人每五年定期追蹤一次，如為中重度，每年都應回診追蹤心臟狀況。

王宗道提醒，重度以上瓣膜閉鎖不全、心臟衰竭者，平常應該減少鹽分攝取，並在醫師評估下，規律用藥，藉此減輕血管擴張，讓血液往正常方向走，避免逆流。在運動時，應提高警覺，如自覺容易喘、耐力變差，或心律不整，就應回診接受檢查。

好發族群 ● 好發於女性，常見於身材纖瘦高挑、體重較輕、胸廓扁平的族群，像模特兒就是高危險族群。 ● 患者通常會有偏低的血壓，有時會有心電圖異常；部分患者有家族遺傳史。

生活照護 ● 避免壓力過大、熬夜，少接觸菸、酒、咖啡因等刺激性物質，避免二尖瓣脫垂惡化。 ● 早上起床到出門至少喝滿300c.c.的水，心臟水分足夠，被撐起來，瓣膜就比較不會脫垂。 ● 輕度閉鎖不全患者，每五年定期追蹤；中重度患者建議每年回門診追蹤心臟狀況。 ● 若有不適症狀者，可適當使用口服的乙型交感神經阻斷劑或鈣離子阻斷劑等藥物治療，減輕不適。

資料來源／台大醫院心臟內科主治醫師王宗道、台北榮總內科部心臟科主治醫師江晨恩、元氣網疾病資料庫