健保大數據看二尖瓣脫垂5-2／與新冠症狀相似 就醫率增

二尖瓣脫垂是所有心臟瓣膜異常中最常見的一種，盛行率約為10%，女性發生率是男性兩倍。據健保數據顯示，近三年就醫人數與就醫率持續增加，並未受到疫情影響減少，醫師分析，二尖瓣脫垂雖大多屬於「無症狀」，但新冠疫情出現的症狀類似二尖瓣脫垂，加上施打疫苗也會有心血管相關副作用，因此增加就醫檢查的機會，可能因此讓就診人數提高。

健保數據顯示，108年二尖瓣脫垂就醫人數6萬7810人、109年7萬6298人、110年7萬9618人，近三年的就醫率從每十萬人口287人到340人，明顯增加。

北醫附醫內科部主任、心臟內科專任主治醫師黃群耀表示，二尖瓣脫垂會伴隨著二尖瓣逆流現象，容易出現心悸、胸悶、心臟亂跳、頭暈等現象，多數症狀都不典型。

黃群耀表示，108年底到現在，全球都還籠罩在新冠疫情中，新冠肺炎雖然常以呼吸道症狀表現，但仍會伴隨胸悶等其他症狀，特別是新冠疫苗可能會產生心肌炎等副作用，也讓國人更加緊張，只要有疑似症狀，幾乎都會向醫院求助。他認為，新冠疫情增加民眾檢查的機率，可能是因此讓二尖瓣脫垂患者增加的原因。

過去介紹二尖瓣脫垂，醫界多指向是「年輕」、「女性」常見的疾病，但根據健保資料顯示，患者集中在51歲到60歲，若以就醫率來看，則以71歲到80歲最多。

國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師簡韶甫表示，二尖瓣脫垂發生在「心臟發育完成」時，平均20歲左右就能透過聽診或是心臟超音波得知，不過高達九成的二尖瓣脫垂患者，並不會有任何症狀。只是隨著年紀增長，二尖瓣脫垂可能會導致二尖瓣逆流，從發生逆流到產生明顯的症狀，大約是50歲以後，因此50歲以後才被診斷，是蠻普遍的現象。

簡韶甫表示，二尖瓣脫垂仍是盛行在20多歲的民眾身上，盛行率一直都是女性高於男性。據健保資料庫，110年被診斷為二尖瓣脫垂的患者，女性占5萬6,267人、男性占2萬3,351人，相差二倍多。

根據健保數據顯示，110年二尖瓣脫垂患者常見的十大共病，排名依序為，胸痛、心臟節律不整、心悸、高血壓、非特定性焦慮症、非類風濕性二尖瓣閉鎖不全、高血壓性心臟病（無心臟衰竭）、混合型高血脂症、高血脂症、非風濕三尖瓣閉鎖不全。

簡韶甫表示，與二尖瓣脫垂直接有關的共病，只有心臟節律不整、非特定性焦慮症、非類風濕性二尖瓣閉鎖不全。胸痛與心悸屬於症狀，並非疾病；高血壓、高血壓性心臟病（無心臟衰竭）、混合型高血脂症、高血脂症則是50歲以上常見的疾病，因此屬於背景值的疾病；至於非風濕三尖瓣閉鎖不全則是太過常見，總人口中至少有50%以上的人有三尖瓣閉鎖不全。

簡韶甫表示，二尖瓣脫垂主要是因為二尖瓣逆流導致心臟節律不整，但發生機率相當低。而有些患者會感受到胸悶、胸痛以及心悸，長期以來就可能讓患者出現焦慮感。

二尖瓣脫垂的患者在過去最擔心發生「感染性心內膜炎」，心臟瓣膜或是心臟內膜受到細菌感染，並擴散到全身器官，可能會引發栓塞性腦中風、敗血性休克、心臟衰竭、心律不整等，恐造成猝死。根據健保資料顯示，110年被診斷為二尖瓣脫垂的患者，僅有102人因為心內膜炎就醫，比率約為0.1%。

黃群耀表示，現今台灣衛生環境好，也讓心內膜炎的機率降低。不過，嚴重二尖瓣逆流的患者，臨床上要執行比較容易細菌感染的手術，如肛門手術等，就會特別小心處理，避免出現心內膜炎。

二尖瓣脫垂常會合併二尖瓣閉鎖不全，根據健保統計，110年被診斷為二尖瓣脫垂患者有7萬9618人，曾因二尖瓣閉鎖不全就醫為6614人，占整體約8%。而110年被診斷為二尖瓣脫垂的患者，僅3200人需要住院。