骨質疏鬆中斷治療 恐增骨折風險 治療考量服藥順從性

世界骨質疏鬆基金會（IOF）指出女性過了更年期後，每3位就有1位可能因骨鬆而骨折；根據健保資料庫論文資料顯示，發生骨折後，第一年死亡率高達20％。骨鬆須長期治療及追蹤，若期間中斷治療，病患恐暴露於更高的骨折風險中。

北榮內科部內分泌暨新陳代謝科主治醫師黃君睿表示，即便數據顯示「骨鬆性骨折」的嚴重性，民眾對骨鬆的危險意識仍然十分缺乏。黃君睿補充，骨鬆初期幾乎無明顯症狀，民眾難警覺，除非病患曾發生骨折、有步行問題或比較有警覺性的驚覺身高變矮、駝背或有下背痛等警訊，才會進一步就醫。

除了症狀不易警覺外，醫師們也在臨床上遇到另一項難題，就是病患即使確診，但因幾乎感受不到症狀，加上健保給付藥物條件較嚴格等原因，使得服藥遵從度不佳，進而有中斷用藥等現象發生。

黃君睿說明，一旦骨鬆確診，即應開始治療，骨鬆藥物分為抑制骨質流失及促進骨質新生兩大類，常見口服藥或注射雙磷酸鹽類、副甲狀腺荷爾蒙藥物與類保骨素皮下注射。無論採取何種藥物治療方式，病患的醫囑遵從性及對腎功能的限制都是必須考量的因素。她建議，治療前都應與醫療團隊好好討論。

「沒有穩定的用藥持續治療，當藥效過了，骨質繼續流失缺乏保護，發生骨折或二次骨折風險大大提高。」黃君睿提醒，骨疏是一種慢性病，就如高血壓、糖尿病、高血脂一樣，需要長期治療和追蹤。在治療持續兩年後，應該再進行骨質密度檢查追蹤和重新評估骨折風險，以決定是否維持現行治療或者轉換治療方式。

骨鬆治療目標是為了預防骨折發生，只要治療期間沒有新發生的骨折，骨密度也無明顯下降，就算達到成功治療的目的。也有不少病患治療穩定，骨密度數值進步。

為顧好骨本，邁入50歲後的熟齡族和停經後婦女，黃君睿建議於定期健檢時，進行骨密度檢測，以雙能量X光吸收儀（DXA）作為檢測的標準，當骨質密度標準差（T值）小於-2.5為骨質疏鬆症，須就醫治療。骨質缺少者（T值）於-1至-2.5間也可搭配骨折風險評估工具（FRAX），運算出未來十年內骨折的機率，如綜合評估後主要骨折風險較高，也可考慮先進行治療。

至於日常生活的飲食與型態，建議多攝取牛奶、豆製品等鈣質來源豐富的食物、負重運動訓練骨骼強度，每天外出曬太陽讓身體生成維生素D，並戒菸戒酒、預防跌倒等，及早預防遠離骨鬆。

骨折風險評估工具（FRAX）