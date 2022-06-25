亞洲的地獄與幽魂夜間售票喊停 首日入館6861人
台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」今天開展擠爆，二度暫停售票。夜間場再送平安符壓驚，但因人潮不斷湧進，晚上7時15分不再開放進場，全天入館人數6861人。
南美2館「亞洲的地獄與幽魂」今天上午10時開展，購票進場者大排長龍，逼得館方限定4個展間觀展人數，每個展間50人，但因觀展人潮超出預期，館方二度宣布暫停售票，管控人潮，尤其是有3尊穿著清朝蟒袍人偶的H展間，更罕見地限制觀展時間。
被視為挑戰膽量的夜間場，今晚6時重啟售票，即使場館所在的中西區傍晚一度下起大雨，還是擋不住蜂擁而至的人潮，許多家長帶著小朋友入場，小朋友也很開心地說：「很可愛啊，一點都不可怕」。
對於宗教信仰文化和怪力亂神的正反兩面論戰，一名來自高雄的遊客說，這是藝術展覽，若是有人忌諱，不要來看就好了。另名遊客也表示，看展根本不需要護身符，當成純粹的宗教特展就行。
不過，南美館還是很貼心地準備1000個台灣首廟天壇的香灰平安符，隨票贈送給觀展者壓驚。台南市長黃偉哲也特地在臉書（facebook）公布送平安符的訊息。
台南市美術館和法國凱布朗利博物館（musee duquai Branly-Jacques Chirac, Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展，今天起至10月16日在南美2館2樓展覽室E-H展出，夜間場僅限每週六晚上6時至9時。
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