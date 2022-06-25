陽氣過盛！南美館「亞洲的地獄與幽魂」夜間場票又喊停

台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」今日首日開展，湧進人潮大爆滿，館方中午緊急宣布停止現場售票，下午3點半重啟售票，但到了4點30分又暫停，館外仍是大排長龍，晚間6點重啟售票星光場，但人潮還是非常踴躍，7點15分又喊停。網友留言「陽氣過盛、殭屍瑟瑟發抖」。

南美館下午6點再度開放售票進場，並在忠義友愛街入口免費發送平安符，限量1000份由民眾自行索取，發完為止，下午5點多突然下起大雨，但人潮沒有被雨打散，6點開賣的夜間場馬上在官網宣布7點15分停賣。