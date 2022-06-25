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陽氣過盛！南美館「亞洲的地獄與幽魂」夜間場票又喊停
台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」今日首日開展，湧進人潮大爆滿，館方中午緊急宣布停止現場售票，下午3點半重啟售票，但到了4點30分又暫停，館外仍是大排長龍，晚間6點重啟售票星光場，但人潮還是非常踴躍，7點15分又喊停。網友留言「陽氣過盛、殭屍瑟瑟發抖」。
南美館下午6點再度開放售票進場，並在忠義友愛街入口免費發送平安符，限量1000份由民眾自行索取，發完為止，下午5點多突然下起大雨，但人潮沒有被雨打散，6點開賣的夜間場馬上在官網宣布7點15分停賣。
許多網友敲碗要求加開「午夜場」或「深夜場」，目前館方仍維持周六參觀時間至晚上9點，今天開展首日過於踴躍，館方工作人員忙得連喝口水的時間都沒有，滾動調整售票時間，3點半重新開放售票後，現場購票隊伍還堵住停車場入口，2樓人潮圍一圈，下午4點30分停止售票，同步更新下次售票時間為下午6點，但很快又宣布停止賣票。
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