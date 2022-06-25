影／首例「換心肝」受贈者揪感謝 推廣器捐助人傳承愛

國內今年仍有1萬702人正等待器官移植。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（簡稱器捐中心），今舉辦成立20周年音樂會。全台首例換心換肝、被稱為「心肝寶貝」的陳靜陵說，謝謝器捐者捐出器官，讓受贈者繼續活下去，「畢竟是另外一條生命的消失，我們才有這個機會」。器官捐贈者家屬楊松齡說，女兒28年前車禍過世，捐出骨骼、腎臟等，捐贈者的愛會繼續傳承下去。

器捐中心執行長、衛福部醫事司長劉越萍說，傳統國人有「死後要留全屍」的概念，但經多年推廣，目前每年約有400多人捐贈器官，但器捐人數逐漸減少，很大一部分是，民眾簽署了器官捐贈卡，但最後家屬不捨，不願捐出。如今整合器官捐贈、病人自主及安寧緩和三大生命善終政策，讓器捐的思維往前延伸，希望透過多與家屬溝通，完成患者最後的器捐遺願。

陳靜陵1998年生產後，竟出現少見的心肌病變，引發急性心衰竭須緊急換心，沒想到一等就是700多天，直到2000年8月終於等到心臟，由振興醫院現任院長魏崢執刀完成換心手術。陳靜陵說，她有B肝帶原，但換心後須服用抗排斥藥物卻把免疫力壓低，引發猛爆性肝炎，必須立即換肝，同年11月由在林口長庚服務的現任中國醫藥大學附設醫院器官移植中心榮譽院長鄭隆賓進行肝臟移植。

鄭隆賓說，20多年前國內器官捐贈風氣尚未普及，多靠各醫院間互通有無，緊急救治需要器官移植的病人，而已有器捐中心雛形，當器捐中心2002年成立後，他成為第一屆執行長，並建立器官移植統籌分配的公平優先原則。

鄭隆賓指出，當時換心、換肝手術與現在完全不同，手術十分困難，更何況是猛爆性肝炎，即便換肝後，因無藥治療、控制，病情可能再度復發，當時陳靜陵已肝昏迷，還記得當時魏崢一度問他，「要不要救」，他回說，「當然要救，拼看看」，現在看到陳靜陵活了20年「真的很高興」。

器官捐贈者家屬楊松齡說，女兒在28年前車禍過世，當時女兒才國三就被判定腦死。楊松齡說，當時聽都沒有聽過，什麼是器官捐贈，他是在醫院加護病房外陪伴女兒時，偶然的機會下，看到器官捐贈的小條子，還記得上面寫著「器官捐贈可以救人」。

楊松齡說，既然女兒已經救不回來了，埋在土裡面也是讓蟲吃、火化，那我家妹妹（女兒）器官都很健康，可以拿出來救人，因此決定幫女兒做功德，替她遺愛人間，可以在天上當小天使，不要再輪迴轉世作人，因此他自己跑去找志工幫女兒進行器捐。

楊松齡說，女兒的心臟、肺臟有積水無法捐出，最後捐出骨骼、腎臟、眼角膜等器官，當時甚至皮膚也想捐，但當時女兒外婆說，不要再捐皮膚了，這樣孫女很醜、很可憐，所以才沒捐。

其實捐出女兒器官後有9年，楊松齡過的是恍恍惚惚的日子，他懷疑自己是否做了正確決定，而自閉起來，直到後來在活動上聽到受贈者的感謝，才確定是做對了。約10年前他騎著機車環島，開心的到各地宣導器官捐贈，很多人好奇什麼是器官捐增，他說，「器官捐贈是好事，是可以救人的，可以為家人做功德」，這是值得推廣的事情，因為過世的家人在受贈者身上都活的很好，捐贈者家屬應打開心胸，現在大家對器捐的共識已愈來愈高。 今天陳靜陵代表器官受贈者獻花給器捐者代表楊松齡，感謝器捐者及家屬的大愛，經過多年推廣，捐贈器官的觀念為更多人接受，目前已經簽署器官捐贈同意書有51萬人。