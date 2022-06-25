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影／悶壞的旅遊人潮出籠了 墾丁小琉球盼到久違榮景

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東小琉球海邊今天重現滿滿戲水遊客的盛況。圖／陳博正提供
屏東小琉球海邊今天重現滿滿戲水遊客的盛況。圖／陳博正提供

隨著國內疫情逐漸趨緩，民眾疫苗接種率提升，加上交通部預告7月15日起推出旅遊振興方案，屏東縣夏日熱門的水上活動勝地墾丁及小琉球，連續2周遊客明顯回流，小琉球今天滿房，縣府今、明兩天在墾丁大灣舉辦「2022南國生活節」，核心區旅宿也近滿房；屏東縣民宿協會理事長林淑敏形容，上周末看到光，本周末彷如已看到疫情的盡頭。

「回溫這天終於來了！」屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，疫情影響長達2年多，從最慘到近零住房到重現往年暑假的近滿房榮景，心情五味雜陳，現在彷如看到疫情已到了盡頭，不同的是，因疫情因素，獨立包棟及包層的民宿，今年暑假特別受到遊客青睞，多為家庭及親友團，7月平日訂房率5成上下，假日幾乎一棟難求，7月15日起旅遊振興方案上路，也拉抬平日住房率。

「感覺終於熬過來了！」墾丁一家星級飯店主管說，本月初住訂房還冷冷清清，月中開始成長，特別是臨訂增加，本周末到下月的假日住房均已近滿房，7月15日起旅遊振興方案平日每房補助1300元上路，也拉抬平日住房率到七至八成，今年的暑假檔期，可望迎來前年疫情爆發後最旺的旺季商機。

縣府交通旅遊處長黃國維說，南國生活節6月25日、26日及7月2日、3日連續兩個周末假日舉行，會場有特色市集，邀請百組在地手作職人，另有16組獨立音樂人表演團體，活動兼具恆春在地及國際特色，好買好聽好玩好悠悶；但仍提醒當地業者及遊客，目前疫情仍未完全停歇，防疫戴口罩及業者消毒工作務必落實執行。

小琉球民宿業者吳宏文指出，今天上午到小琉球的交通船班，班班客滿，出現久違的排隊人潮，無法再接臨時訂房的遊客，海邊今天重現滿滿戲水遊客的盛況，目前7月假日訂房已快全滿，平日訂房也有5成以上，船運公司下周起全面恢復正常船班。

屏東墾丁大街昨晚街湧入4000多遊客。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁大街昨晚街湧入4000多遊客。記者潘欣中／攝影
屏東小琉球海邊今天重現滿滿戲水遊客的盛況。圖／陳博正提供
屏東小琉球海邊今天重現滿滿戲水遊客的盛況。圖／陳博正提供

小琉球 疫情 屏東縣

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