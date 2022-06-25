亞洲的地獄與幽魂展售票又暫停 預計晚間6時重啟

台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」今天開展，場館擠爆，中午暫停售票，下午3時30分重啟售票，但因購票隊伍已堵進停車場入口，4時30分再停售，預定晚間6時再重啟售票。

南美2館「亞洲的地獄與幽魂」今天上午10時開展，購票進場者大排長龍，逼得館方限定4個展間觀展人數，每個展間50人，也就是一次最多200人同時在場，但未限制觀展時間。

不過，開展1小時，換票入場者已逾1000人，中午時分，實體票券和電子票賣出超過3000張，南美2館容留人數突破上限4000人；館方中午緊急宣布暫停票券販售。

館方管制人流3小時後，下午3時30分重啟售票，人潮立刻湧進，館方表示，目前購票隊伍已堵住停車場入口，2樓即將圍一圈，以做為隊伍終點，下午4時30分停止售票，下次重啟售票時間是晚間6時。

台南市美術館和法國凱布朗利博物館（musee duquai Branly-Jacques Chirac,Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展，今天起至10月16日在南美2館2樓展覽室E-H展出。