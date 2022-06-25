午後雷雨狂炸 桃園八德時雨量83毫米
今日台灣各地及金門、馬祖大多為多雲到晴，澎湖、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後在西半部地區及各地山區陸續發生短延時強降雨。
氣象局預報員陳伊秀說，今日午後降雨以西半部地區及山區對流都很旺盛，時雨量部分，累計至下午2時30分，前三名分別是桃園八德83毫米，台北市內湖區67.5毫米，高雄市茂林61.5毫米。
陳伊秀說，明天天氣型態仍是跟今天相當類似，上午高溫炎熱，全台都可達32度以上，高雄屏東、花蓮更有局部36度高溫發生，也會有大範圍的午後雷陣雨，西部地區及山區要注意局部大雨。
氣象局說，明日台灣各地及金門、馬祖大多仍為多雲到晴，東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，夜晚至清晨中南部沿海地區及澎湖亦有零星短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，尤其午後各地山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。
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