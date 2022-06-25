疫情趨緩搶客大戰 屏東推觀光郵輪巴士山海暢遊

疫情趨緩各縣市展開搶客大作戰，屏東縣頗獲好評的觀光郵輪巴士，7月將推全新「185沿山大車路」和「斯卡羅線」路線，最低只要899元就可暢遊山海。依交通部觀光局規定，目前參團旅客尚需提供三劑疫苗接種證明或48小時內快篩陰性證明，出發前5日預約即可輕鬆成行，不過隨疫情緩解，參團防疫措施將依中央指引調整，機動鬆綁。

屏東縣政府與客運業者合推觀光郵輪巴士，首條「神山線」開行一年半吸引5600多名旅客搭乘，獲選台灣好行評鑑全台第3名，另一條「185沿山可愛咖」線，帶領旅客深入部落社區品嚐冠軍咖啡、享用金鑽旺來下午茶，口碑也不惡。

縣府交通旅遊處長黃國維說，觀光郵輪巴士隨車配導覽人員，以主題式規畫串連各景點，可免除自由行旅客或不想開車民眾的交通問題。看準疫情漸往下走，交旅處已開始踩點，暑假期間不排除再推新路線，讓國人以全新玩法走玩屏東。

下月將推出的「185沿山大車路（高樹鄉舊名）」線，深度體驗客庄風情與原鄉文化。從水門轉運站出發後先漫步山川琉璃吊橋，之後化身排灣勇士體驗獵人射箭，並在原鄉草原享用部落午餐，下午安排鳳梨Juicy醬、客家美食芋仔翹DIY等活動，行程規畫極具特色。

另一條「斯卡羅線」觀光郵輪巴士，由文史達人帶路。恆春轉運站出發後，首站前往車城海口港，登上看海美術館開啟斯卡羅之旅，之後走訪車城福安宮、登上龜山步道一覽絕美海景，中午安排在地雨來菇及海陸豐盛套餐，再轉往大灣尋找八寶公主，並走訪斯卡羅大股頭與龜仔甪社領域分界，以重返歷史事件原點的視野與玩法，深度走讀恆春。