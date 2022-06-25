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疫情趨緩搶客大戰 屏東推觀光郵輪巴士山海暢遊

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
斯卡羅線觀光郵輪巴士，中午安排在地雨來菇及海陸豐盛套餐。圖／屏東縣府交旅處提供
斯卡羅線觀光郵輪巴士，中午安排在地雨來菇及海陸豐盛套餐。圖／屏東縣府交旅處提供

疫情趨緩各縣市展開搶客大作戰，屏東縣頗獲好評的觀光郵輪巴士，7月將推全新「185沿山大車路」和「斯卡羅線」路線，最低只要899元就可暢遊山海。依交通部觀光局規定，目前參團旅客尚需提供三劑疫苗接種證明或48小時內快篩陰性證明，出發前5日預約即可輕鬆成行，不過隨疫情緩解，參團防疫措施將依中央指引調整，機動鬆綁。

屏東縣政府與客運業者合推觀光郵輪巴士，首條「神山線」開行一年半吸引5600多名旅客搭乘，獲選台灣好行評鑑全台第3名，另一條「185沿山可愛咖」線，帶領旅客深入部落社區品嚐冠軍咖啡、享用金鑽旺來下午茶，口碑也不惡。

縣府交通旅遊處長黃國維說，觀光郵輪巴士隨車配導覽人員，以主題式規畫串連各景點，可免除自由行旅客或不想開車民眾的交通問題。看準疫情漸往下走，交旅處已開始踩點，暑假期間不排除再推新路線，讓國人以全新玩法走玩屏東。

下月將推出的「185沿山大車路（高樹鄉舊名）」線，深度體驗客庄風情與原鄉文化。從水門轉運站出發後先漫步山川琉璃吊橋，之後化身排灣勇士體驗獵人射箭，並在原鄉草原享用部落午餐，下午安排鳳梨Juicy醬、客家美食芋仔翹DIY等活動，行程規畫極具特色。

另一條「斯卡羅線」觀光郵輪巴士，由文史達人帶路。恆春轉運站出發後，首站前往車城海口港，登上看海美術館開啟斯卡羅之旅，之後走訪車城福安宮、登上龜山步道一覽絕美海景，中午安排在地雨來菇及海陸豐盛套餐，再轉往大灣尋找八寶公主，並走訪斯卡羅大股頭與龜仔甪社領域分界，以重返歷史事件原點的視野與玩法，深度走讀恆春。

兩條新路線將於7月4日開放預約，預於7月16日上路，屏南屏北總計4大主題觀光郵輪巴士，提供暑遊屏東新選擇。交通旅遊處表示，全縣4路線都採預約制，「神山線」及「斯卡羅線」由屏東客運營運，全票優惠票價分為899元與999元，有興趣民眾可至「瘋趣台灣」平台（https://www.fun2tw.com/）預約購票，或撥打08-7237131#253至屏東旅行社洽詢。

185沿山大車路（高樹鄉舊名）觀光郵輪巴士7月上路，行程中可在原鄉草原享用部落風味餐。圖／屏東縣府交旅處提供
185沿山大車路（高樹鄉舊名）觀光郵輪巴士7月上路，行程中可在原鄉草原享用部落風味餐。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣目前有4條觀光郵輪巴士行程，交旅處已在秘密踩點，暑假期間不排除再推新路線。圖／屏東縣府提供
屏東縣目前有4條觀光郵輪巴士行程，交旅處已在秘密踩點，暑假期間不排除再推新路線。圖／屏東縣府提供
屏東觀光郵輪巴士7月推出全新「185沿山大車路」和「斯卡羅線」路線，最低只要899元就可暢遊山海。圖／屏東縣府提供
屏東觀光郵輪巴士7月推出全新「185沿山大車路」和「斯卡羅線」路線，最低只要899元就可暢遊山海。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 巴士 郵輪

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