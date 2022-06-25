豪雨特報範圍擴大7縣市 桃竹中彰投大雷雨

中央氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣地區及高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆市、新竹市、苗栗至台南地區及東半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、高雄市山區、屏東縣山區。

大雨：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

氣象局發布桃園市、新竹市、新竹縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局發布彰化縣、南投縣、台中市大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局資深預報員陳伊秀說，今天最高溫出現在台東金崙37.5度，午後降雨情況以西半部地區和山區是比較旺盛區域，中午之後氣象局針對多個縣市發布大雷雨訊息，短延時強降雨，時雨量最多出現在桃園八德的83毫米，第二多是台北內湖67.5毫米，高雄茂林時雨量也有61.5毫米。

明天各地及金門、馬祖大多仍為多雲到晴，東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，夜晚至清晨中南部沿海地區及澎湖亦有零星短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，尤其午後各地山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。