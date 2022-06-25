國旅夯！北捷7月起恢復板南、淡水信義線假日班次

我國疫情趨於穩定，但邊境仍未開放，國內旅遊人數增加。台北捷運表示，上周末搭乘運人潮回升，決定自7月起，將逐步恢復假日板南線及淡水信義線區間車，並持續視人潮增減滾動調整各路線平日離峰及假日班距，平日尖峰時段，因應旅客通勤需求，維持原服務班距，並觀察實際運量彈性調整。

台北捷運指出，因應人潮增加，上個周末6月18日運量回升至112萬人次，板南線因此加發6趟次、淡水信義線加發4趟次，6月19日板南線加發3趟次，淡水信義線加發2趟次，北捷持續觀察人潮狀況，適時加發班車。

台北捷運說，因應疫情運量變化及旅客乘車需求，5月起彈性調整平假日離峰班距，經觀察目前旅運量變化，假日運量略有回升，預計自7月2日起，恢復周六板南線及淡水信義線的夜間區間車，並視人潮增減滾動調整各路線平日離峰及假日班距；平日尖峰時段，因應旅客通勤需求，維持原服務班距。

台北捷運表示，民眾可下載「台北捷運GO APP」查詢即時列車資訊，或透過車站、台北捷運公司網站，查詢列車班次相關訊息。也提醒民眾，疫情仍未結束，搭乘捷運須全程佩戴口罩，並請維持個人衛生好習慣，勤洗手及保持適當社交距離，以維護自己及他人健康。