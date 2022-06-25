嚇死人！搭台鐵內急上廁所 打開門竟「血紅」一片

有網友在爆料公社分享，指22日晚間和朋友搭乘台鐵262車次，準備從板橋到礁溪，並在晚間7時57分上車，由於一上車沒多久，就覺得內急想去上廁所，不料廁所門一打開，竟看見「血紅」一片，讓他當場驚呆了。

該網友表示，洗手台裡上到處都是鮮紅的液體，然後地板跟馬桶上也都有，包括廁所裡的門把上也有幾滴，僅管沒有聞到血腥味，但突然間看到也是很可怕，若是有心臟疾病容易受驚嚇的人，可能會被嚇死，希望台鐵對於衛生清潔能更加重視。