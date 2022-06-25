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嚇死人！搭台鐵內急上廁所 打開門竟「血紅」一片
有網友在爆料公社分享，指22日晚間和朋友搭乘台鐵262車次，準備從板橋到礁溪，並在晚間7時57分上車，由於一上車沒多久，就覺得內急想去上廁所，不料廁所門一打開，竟看見「血紅」一片，讓他當場驚呆了。
該網友表示，洗手台裡上到處都是鮮紅的液體，然後地板跟馬桶上也都有，包括廁所裡的門把上也有幾滴，僅管沒有聞到血腥味，但突然間看到也是很可怕，若是有心臟疾病容易受驚嚇的人，可能會被嚇死，希望台鐵對於衛生清潔能更加重視。
該名網友還附上廁所內「血淋淋」的照片，確實四處都是紅通通一片，有不少網友紛紛在底下留言，認為是不是痔瘡爆了？還是蹲到一半流鼻血？難道有人在廁所小產嗎？還有人笑稱可能是火龍果被捏爆。
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