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國家級警報！ 台北市、新北市、桃園市山區暴雨 留意溪水暴漲

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
午後熱對流造成強降雨，台北市光復北路延壽街口路樹連根拔起倒塌，波及路邊轎車，後車窗玻璃及車尾受損。記者林俊良／攝影
午後熱對流造成強降雨，台北市光復北路延壽街口路樹連根拔起倒塌，波及路邊轎車，後車窗玻璃及車尾受損。記者林俊良／攝影

氣象局下午2時40分發布桃園市、基隆市、新北市、台北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

中央氣象局針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨山區暴雨告警訊息，收到簡訊民眾，務必注意安全，所在區域附近有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。

氣象局發布桃園市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。針對新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時15分。

氣象局下午1時55分發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣地區及高雄市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆市、新竹市、苗栗至台南地區及屏東山區、東半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、高雄市山區。

大雨：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

台北市下午下起大雷雨，北市松山區光復北路與延壽街交叉路口一棵高度約20公尺、直徑約60公分路樹倒塌，並壓到一輛自小客車。圖／北市消防局提供
台北市下午下起大雷雨，北市松山區光復北路與延壽街交叉路口一棵高度約20公尺、直徑約60公分路樹倒塌，並壓到一輛自小客車。圖／北市消防局提供

午後熱對流造成強降雨，台北市光復北路延壽街口路樹連根拔起倒塌，波及路邊轎車，後車窗玻璃及車尾受損。記者林俊良／攝影
午後熱對流造成強降雨，台北市光復北路延壽街口路樹連根拔起倒塌，波及路邊轎車，後車窗玻璃及車尾受損。記者林俊良／攝影
台北市下午下起大雷雨，路上行人撐著傘快速過馬路。記者潘俊宏／攝影
台北市下午下起大雷雨，路上行人撐著傘快速過馬路。記者潘俊宏／攝影

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