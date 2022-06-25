雷雨又來了 彭啟明：聽到雷聲快回室內

雷雨又來了！天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天一樣有午後雷陣雨，有雷聲請入室內，午後雷陣雨大約持續幾小時。

氣象局發布屏東縣、高雄市、嘉義市、嘉義縣、台南市大雷雨即時訊息；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。台北市、新北市、桃園市同樣也大雷雨，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。

昨天午後各地陸續有熱對流發展，天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天由於高壓勢力更減弱退出台灣上空，到了午後熱對流發展的情況將更是旺盛。

林孝儒說，尤其是相對弱風區的西半部，通常更有利於對流發展，並往平地至沿海側擴展影響，短時雨勢會非常猛烈，並有機會伴隨雷擊，午後出門務必留意。這種劇烈天氣情況能避就避，不過這種午後較劇烈的降雨，通常到了晚間，就會隨著熱力作用消散而逐漸減弱了。

林孝儒說，預期這樣的天氣將一路延續至下周，早晚迎風面的台東至恆春半島有些短暫陣雨機會，甚至到了下周三、周四開始隨著南方水氣更增多，降雨情況也將有機會更往北延伸至宜花地區，而到了午後還是都容易有熱對流發展，帶來雷陣雨的天氣型態。