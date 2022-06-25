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台中榮總愛滋藥癮團隊獲反毒有功團體獎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總愛滋藥癮治療團隊協助有藥癮的愛滋感染者戒除藥癮有成，今年獲教育部頒發反毒有功團體。圖／台中榮總提供
台中榮總愛滋藥癮治療團隊協助有藥癮的愛滋感染者戒除藥癮有成，今年獲教育部頒發反毒有功團體。圖／台中榮總提供

台中榮總感染科主任劉柏瑜說，台中榮總愛滋藥癮治療團隊整合感染科與身心科資源，團隊成立6年，協助有藥癮的愛滋感染者戒除藥癮有成，今年獲教育部頒發反毒有功團體，昨天由他代表領獎。

劉柏瑜說明，由於愛滋感染者使用成癮性藥物，可能增加危險性行為及不規律服用愛滋藥物風險，台中榮總愛滋藥癮治療團隊整合了感染科與身心科資源，建立跨科別合作及轉介機制，在發現愛滋個案有成癮的狀況後，加強個案走入復元的動機，並陪同個案至戒癮科認識戒癮團隊成員，讓信任關係得以延續。

劉柏瑜指出，台中榮總愛滋藥癮治療團隊至今新收個案79人，其中去年共計服務23名藥癮感染者，提供特殊心理治療14次、深度心理治療36次、診斷性會談15次、生理心理功能檢查58次，並依個案個別性給予藥物輔助治療，接受戒癮治療感染者中，有15人(65%)成癮藥物使用頻率下降，18人(78%)未感染性病，22人(96%)HIV病毒量獲得良好控制，成效顯著。

台中榮總愛滋藥癮治療團隊獲教育部頒發反毒有功團體，昨由台中榮總感染科主任劉柏瑜（右）代表領獎。圖／台中榮總提供
台中榮總愛滋藥癮治療團隊獲教育部頒發反毒有功團體，昨由台中榮總感染科主任劉柏瑜（右）代表領獎。圖／台中榮總提供

台中榮總 愛滋 教育部

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