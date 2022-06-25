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17縣市大雨特報 雲彰大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊、冰雹
中央氣象局發布雲林縣、彰化縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午12時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：彰化縣埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉，雲林縣西螺鎮、二崙鄉。
中央氣象局發布17縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台南以北地區及高屏山區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區。
氣象局發布新北市、桃園市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。
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