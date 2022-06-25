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地震嘉縣3級 阿里山林鐵沼平、神木小火車各延誤5分鐘

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中央氣象局發布有感地震報告，上午10點27分，花蓮縣政府南南西方44.9公里發生芮氏規模4.9有感地震，阿里山林鐵小火車沼平、神木列車各延誤5分鐘。記者魯永明／翻攝
中央氣象局發布有感地震報告，上午10點27分，花蓮縣政府南南西方44.9公里發生芮氏規模4.9有感地震，阿里山林鐵小火車沼平、神木列車各延誤5分鐘。記者魯永明／翻攝

中央氣象局發布第69號顯著有感地震報告，上午10點27分，在花蓮縣政府南南西方44.9公里，位於花蓮縣光復鄉，發生芮氏規模4.9有感地震，地震深度8公里，嘉縣地區最大震度3級，阿里山林鐵小火車沼平、神木列車各延誤5分鐘。

阿里山林鐵暨文資處說，上午發生有感地震，阿里山區測得3級，依據林業鐵路天然災害車輛停駛標準作業程序，由監工區巡查路線均正常，阿里山遊樂區沼平、神木列車2班各延誤5分鐘，上午搭小火車進入阿里山遊樂區共1429名乘客，目前小火車都恢復正常營運。

嘉縣消防局未接獲地震相關災情。中央氣象局說，各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、南投縣地區最大震度3級、嘉縣地區最大震度3級、台東縣地區最大震度2級、台中市地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、嘉義市地區最大震度2級、台南市地區最大震度2級、高雄市地區最大震度1級、宜蘭縣地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級。

地震 阿里山 花蓮

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