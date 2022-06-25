地震嘉縣3級 阿里山林鐵沼平、神木小火車各延誤5分鐘

蘇媽媽收到友人傳來的「聞蒜頭的蒜辣素能破壞病毒蛋白酶」影片，不假思索地分享到親友群組內，不忘提醒朋友多囤些蒜頭殺病毒。你也曾在疫情嚴峻時，深信並快速轉傳健康與治療偏方嗎？心理諮商師分析，人本來就不理性，在不安的氛圍下「寧可信其有」，而且在「言行合一」下，更難推翻自己傳偏方的行為，正是謠言野火燒不盡的關鍵。

2022-06-25 09:01