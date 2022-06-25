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夏日荷花正盛開 新北推3處人工濕地可賞荷
炎炎盛夏，又來到了荷花盛開的季節，新北市高灘地管理處表示，目前大漢溪人工濕地多處荷花正熱情綻放，花期預計可以綻放至8月，夏荷在池畔中婆娑搖擺的姿態，與池面相互輝映，是夏日高灘地限定的河畔景致，歡迎民眾「荷」家光臨來賞花。
高灘處表示，目前新北河濱可以看到荷花的濕地，從大漢溪上游樹林鹿角溪*人工濕地，延伸至下游板橋浮洲、新海人工濕地，隨處可見荷花的蹤跡。
荷花之美，清麗脫俗，是歷代詩人墨客筆下的嬌兒，也是不少影友的寵兒。荷花民眾可選擇其中一處濕地「荷」家賞花，無論是晴天、雨天，拍出來各有美態。
高灘處也提醒，人工濕地主要功能在於水質淨化及生態棲地復育，其主要水源為生活汙水，因此民眾在觀賞濕地美景過程中，建議用眼觀察、用耳聆聽及用心感受，不要接觸水體，或任意摘食濕地植物，在漫步濕地之餘，聆聽鳥類悅耳的鳴叫與自然和諧共處。
若想進一步了解大漢溪人工濕地的故事，歡迎於洽詢位於華江橋下的大漢溪生態廊道導覽中心，可提供預約導覽服務，讓大朋友、小朋友賞景遊憩之餘，更可深入了解人工濕地的多項功能，增進環境保育意識，導覽中心服務時間為每周二至周日上午9時至下午17時（周一休館），歡迎來和濕地志工聊聊天，了解大漢溪濕地的故事。
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