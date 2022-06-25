連6震！上午10時27分花蓮規模4.9地震 最大震度花蓮4級

炎炎夏日即將來臨，不少人都趕緊實施運動計畫，期盼可以在夏天大秀好身材。不過，有發現夏季比冬季還更容易變胖嗎？營養師宋明樺日前在臉書上分享，冬季是最容易控制體重的季節，而夏季其實是最容易變胖的時候，她盤點以下四大原因，點出導致「夏季肥」的關鍵。

2022-06-25 08:32