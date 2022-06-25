連6震！上午10時27分花蓮規模4.9地震 最大震度花蓮4級
中央氣象局發布第69號顯著有感地震報告，今天上午10時27分，在花蓮縣政府南南西方44.9公里 ，位於花蓮縣光復鄉，發生芮氏規模4.9有感地震，地震深度8公里。
各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、南投縣地區最大震度3級、嘉義縣地區最大震度3級、台東縣地區最大震度2級、台中市地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、嘉義市地區最大震度2級、台南市地區最大震度2級、高雄市地區最大震度1級、宜蘭縣地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級。
接著氣象局發布小區域有感地震報告，上午10時31分，在花蓮縣政府南南西方43.2公里 ，位於花蓮縣光復鄉，發生芮氏規模3.3有感地震，地震深度7公里。各地震度級：花蓮縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度1級。
中央氣象局發布第70號顯著有感地震報告，今天上午10時32分，在花蓮縣政府南南西方46.8公里 ，位於花蓮縣光復鄉，發生芮氏規模4.1有感地震，地震深度4.8公里。
各地震度級：花蓮縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度1級、嘉義縣地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級、嘉義市地區最大震度1級。
氣象局發布小區域有感地震報告，上午10時35分，在花蓮縣政府南方40.3公里 ，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3.8地震，地震深度5.5公里。各地震度級：花蓮縣地區最大震度3級、台東縣地區最大震度1級。
氣象局發布第71號顯著有感地震報告，上午10時37分，在花蓮縣政府南南西方45.3公里 ，位於花蓮縣光復鄉，發生芮氏規模4.3地震，地震深度5公里。
各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、南投縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、嘉義縣地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度 1級、嘉義市地區最大震度1級。
氣象局發布小區域有感地震報告，上午10時38分，在花蓮縣政府南南西方45.4公里 ，位於花蓮縣光復鄉，發生芮氏規模3.5地震，地震深度6.3公里。各地震度級：花蓮縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度1級。
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