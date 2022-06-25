克服疫情、大雨、施工困難 新南方澳大橋9月18日通車

宜蘭縣南方澳跨港大橋2019年10月1日發斷橋釀6死，蔡英文總統承諾3年內完成橋梁重建。歷經湧水、疫情、大雨，大橋工程一度差點延遲，公路總局蘇花改工程處長李宗仁形容，工班甚至「一天換三套衣服」努力施作。斷橋歷經1084天後，將如期在9月18日完工通車。

行政院政務委員吳澤成昨天視察南方澳大橋工程。李宗仁說，新南方澳大橋在原址重建，全長796.53公尺、橋梁595公尺，採懸臂工法不影響漁船進出，工程經費耗資8.6億元，2020年7月16日開工，目前工程進度達到89.53%。

施工過程面臨不少困難。李宗仁說，當時為急著啟動重建工程，設計、調查時間緊迫，施工過程也遇到阻礙，包含因開工時來不及鑽探，但港區碼頭擴建多次，施工時在P1到P3橋樑下發現3、40年前的碼頭墊塊等；後來同步變更部分工法。以及靠海側遇湧水、鋼板樁遭遇岩壁等。

此外，這兩年新冠肺炎疫情嚴峻，李宗仁說，當地廠商、現場工班都從外縣市來，工作、睡覺都在一起，功率也下降，加上去年10月到今年2月151天中，下雨天數就占了110天，大雨等級以上有62天。

他形容，工人曾經說他說，一天要換三套乾的衣服，早上、下午、晚上加班都換衣服，努力施作。由於施作時間短，若引進移工，申請時間趕不上施工時程，此工程全數採用本籍勞工；至於近期工程缺料，李宗仁表示，這兩年原物料單價確實較高，但都以符合市場行情採購。

另一方面，工程進行期間，地方對於重建橋址意見不一，恐延宕重建期程，吳澤成當時蒐集地方各界意見，達成大橋原址重建之共識，也解決橋址未定問題。港務公司則定期召開會議，宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所、蘇澳區漁會及當地居民之全力協助，使工程得以順利推動。