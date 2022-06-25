克服疫情、大雨、施工困難 新南方澳大橋9月18日通車
宜蘭縣南方澳跨港大橋2019年10月1日發斷橋釀6死，蔡英文總統承諾3年內完成橋梁重建。歷經湧水、疫情、大雨，大橋工程一度差點延遲，公路總局蘇花改工程處長李宗仁形容，工班甚至「一天換三套衣服」努力施作。斷橋歷經1084天後，將如期在9月18日完工通車。
行政院政務委員吳澤成昨天視察南方澳大橋工程。李宗仁說，新南方澳大橋在原址重建，全長796.53公尺、橋梁595公尺，採懸臂工法不影響漁船進出，工程經費耗資8.6億元，2020年7月16日開工，目前工程進度達到89.53%。
施工過程面臨不少困難。李宗仁說，當時為急著啟動重建工程，設計、調查時間緊迫，施工過程也遇到阻礙，包含因開工時來不及鑽探，但港區碼頭擴建多次，施工時在P1到P3橋樑下發現3、40年前的碼頭墊塊等；後來同步變更部分工法。以及靠海側遇湧水、鋼板樁遭遇岩壁等。
此外，這兩年新冠肺炎疫情嚴峻，李宗仁說，當地廠商、現場工班都從外縣市來，工作、睡覺都在一起，功率也下降，加上去年10月到今年2月151天中，下雨天數就占了110天，大雨等級以上有62天。
他形容，工人曾經說他說，一天要換三套乾的衣服，早上、下午、晚上加班都換衣服，努力施作。由於施作時間短，若引進移工，申請時間趕不上施工時程，此工程全數採用本籍勞工；至於近期工程缺料，李宗仁表示，這兩年原物料單價確實較高，但都以符合市場行情採購。
另一方面，工程進行期間，地方對於重建橋址意見不一，恐延宕重建期程，吳澤成當時蒐集地方各界意見，達成大橋原址重建之共識，也解決橋址未定問題。港務公司則定期召開會議，宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所、蘇澳區漁會及當地居民之全力協助，使工程得以順利推動。
工程會表示，南方澳跨港大橋重建工程交通部台灣港務公司委託交通部公路總局代辦，台灣世曦股份有限公司負責設計及監造，新亞建設開發股份有限公司施工。重建橋梁採用鯖魚意象造型設計，夜間搭配景觀藝術光雕系統，並設置人行觀景平台，配合周邊道路形成一環狀道路系統，完工後將提升南方澳地區民眾之生活便利性及地區觀光發展。
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