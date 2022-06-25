天熱吃少流汗還沒瘦！營養師揭「夏季比冬季容易胖」四大原因

炎炎夏日即將來臨，不少人都趕緊實施運動計畫，期盼可以在夏天大秀好身材。不過，有發現夏季比冬季還更容易變胖嗎？營養師宋明樺日前在臉書上分享，冬季是最容易控制體重的季節，而夏季其實是最容易變胖的時候，她盤點以下四大原因，點出導致「夏季肥」的關鍵。

一、天氣炎熱

營養師宋明樺提到，夏季因為天氣炎熱，許多人都會想喝杯冰涼的飲品，或是吃點消暑的冰品，但其他正餐的份量與熱量並不會同時做出調整，導致整天攝取的熱量大爆表，最後就導致體重增加。

二、懶得走路

天氣炎熱不僅會想喝飲品，還會降低在室外走路的意願，她表示許多人原本通勤時都願意走路或騎腳踏車，但因為夏季的白天太過炎熱，就用坐車、騎車、開車來取代，導致整天的熱量消耗量降低，造成體重隨之上升。

三、人類是恆溫動物

她提到人類是恆溫動物，在冬季時之所以較容易控制體重，就是因為在氣溫低時，人類的身體必須消耗較多熱量來維持體溫恆定。反之，到了炎熱夏季時，人類的身體也不需要消耗這麼多的熱量來維持體溫。

四、天氣熱胃口差

在貼文的最後，她表示許多人在天氣熱的時候，胃口都容易比較不好，但這時反而會吃些更不健康且熱量更高的食物，例如速食、重口味烤肉、甜點，進而導致體重明顯增加。