慎防午後大雷雨 吳德榮：觀察下周熱帶擾動

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天太平洋高壓東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；北部22至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至36度。

吳德榮說，午後雲量增多，有強對流發展的條件，大部分在山區，西半部平地受影響的範圍大，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局的特報。

吳德榮表示，明天至下周二太平洋高壓逐漸北抬，東側水氣增多，東半部偶有局部短暫陣雨；西半部多雲時晴，高溫35、36度左右，仍應注意防曬、防中暑；午後有對流發展，大部分在山區，部分平地亦受影響，應注意劇烈天氣。

他說，下周三至周五熱帶擾動外圍雲系移入、雲層增多，各地有局部短暫陣雨，西半部午後因大氣不穩定仍有較大雨勢。