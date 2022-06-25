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今高溫仍在36度！慎防午後大雷雨 觀察下周熱帶擾動

慎防午後大雷雨 吳德榮：觀察下周熱帶擾動

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
午後雲量增多，有強對流發展的條件，大部分在山區，西半部平地受影響的範圍大，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局的特報。 記者葉信菉／攝影
午後雲量增多，有強對流發展的條件，大部分在山區，西半部平地受影響的範圍大，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局的特報。 記者葉信菉／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天太平洋高壓東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；北部22至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至36度。

吳德榮說，午後雲量增多，有強對流發展的條件，大部分在山區，西半部平地受影響的範圍大，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局的特報。

吳德榮表示，明天至下周二太平洋高壓逐漸北抬，東側水氣增多，東半部偶有局部短暫陣雨；西半部多雲時晴，高溫35、36度左右，仍應注意防曬、防中暑；午後有對流發展，大部分在山區，部分平地亦受影響，應注意劇烈天氣。

他說，下周三至周五熱帶擾動外圍雲系移入、雲層增多，各地有局部短暫陣雨，西半部午後因大氣不穩定仍有較大雨勢。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式，模擬下周五20時機率分布圖顯示，台灣至南海一帶有熱帶擾動活動的跡象，以東沙島南方海域機率最高，達60%（右圖），並朝廣東前進。模擬其發展成颱的機率（≦20%）仍偏低，位置亦較不具威脅。不過，模式仍會持續調整，應繼續觀察。

午後雲量增多，有強對流發展的條件，大部分在山區，西半部平地受影響的範圍大，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局的特報。 記者潘俊宏／攝影
午後雲量增多，有強對流發展的條件，大部分在山區，西半部平地受影響的範圍大，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局的特報。 記者潘俊宏／攝影
歐洲系集模式模擬1日20時機率分布圖顯示，台灣至南海一帶有熱帶擾動活動的跡象，以東沙島南方海域機率最高。模擬其發展成颱的機率仍偏低。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲系集模式模擬1日20時機率分布圖顯示，台灣至南海一帶有熱帶擾動活動的跡象，以東沙島南方海域機率最高。模擬其發展成颱的機率仍偏低。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

吳德榮 防曬 高溫

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