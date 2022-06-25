慎防午後大雷雨 吳德榮：觀察下周熱帶擾動
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天太平洋高壓東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；北部22至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至36度。
吳德榮說，午後雲量增多，有強對流發展的條件，大部分在山區，西半部平地受影響的範圍大，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局的特報。
吳德榮表示，明天至下周二太平洋高壓逐漸北抬，東側水氣增多，東半部偶有局部短暫陣雨；西半部多雲時晴，高溫35、36度左右，仍應注意防曬、防中暑；午後有對流發展，大部分在山區，部分平地亦受影響，應注意劇烈天氣。
他說，下周三至周五熱帶擾動外圍雲系移入、雲層增多，各地有局部短暫陣雨，西半部午後因大氣不穩定仍有較大雨勢。
吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式，模擬下周五20時機率分布圖顯示，台灣至南海一帶有熱帶擾動活動的跡象，以東沙島南方海域機率最高，達60%（右圖），並朝廣東前進。模擬其發展成颱的機率（≦20%）仍偏低，位置亦較不具威脅。不過，模式仍會持續調整，應繼續觀察。
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