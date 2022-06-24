玩社群進偏鄉 吉立亞醫藥亞太ALL4LIVER推B肝防治

肝炎被稱為台灣國病，事實上，眾多東南亞民眾均深受病毒性肝炎的威脅，為此，吉立亞醫藥啟動亞太ALL4LIVER基金，主題為「透過教育賦予力量」，供各國民間團體提出申請，希望在藥界、學界及民間NGO組織的齊心努力下，攜手達成世界衛生組織「2030年消除全球病毒性肝炎」目標。

中央研究院基因體研究中心副研究員楊懷壹擔任這次評選委員，他表示，這次遴選對象為非政府組織NGO團體，共有來自台灣、泰國、越南、菲律賓、香港、巴基斯坦、新加坡、印度、印尼、南韓及馬來西亞等國的民間團體、學術單位提案，均相當有特色。

分析發現，每個國家均面臨不同的B肝防治困境，例如，在越南、泰國等東南亞國家，民眾普遍對於肝炎仍存有錯誤認知，甚至讓感染者遭受歧視、汙名化，被貼標籤。

獲獎的菲律賓NGO組織就以感染者為中心，透過LINE、FB 、IG、YouTube等社群媒體，連結政府、醫療、病患，結合社會心理支持，擺脫污名化，提高患者治療意願。另請社區意見領袖擔任「領航員」，透過眾多社交媒體，宣導正確的肝炎防治訊息，並引導患者進入治療機構。

相較之下，越南NGO團體在運用世代社群上，更顯活潑，貼近年輕世代，除了上述幾項社群，還請網紅、社區意見領袖錄製有趣的抖音短片，直接觸擊年輕族群。至於中老年人，則換成不同傳播工具，例如，計程車、電視、電台，透過廣告傳送肝炎防治與治療的正確認知。

台灣部分，則有肝病防治學術基金會、台灣肝臟學術文教基金會獲得肯定。楊懷壹表示，在國內，肝基會是社區肝病防治的重要力量，至各縣市巡迴公益肝炎篩檢，並特別針對弱勢族群進行抽血、超音波檢測，成效顯著。

至於台灣肝臟學術文教基金會，在肝炎防治上，同樣貢獻良多，且歷史悠久。台灣肝臟學術文教基金會資深義務諮詢醫師、高醫大講座教授余明隆表示，基金會成立迄今已25年，在中南部、花東等偏遠地區及離島，推廣肝炎防治，提供免費肝炎篩檢。在扶輪社及各地地方社團的協助下，大幅提升民眾對於B肝的正確認知。

以高雄梓官為例，為全台五大「C肝村」之一，高醫肝炎防治中心與肝臟學術文教基金會在20多年前調查發現，當地三成民眾感染C肝，甚至某些村落每3人就有1人為C肝帶原者。

為了讓梓官鄉親接受篩檢，肝臟學術文教基金會每年均舉辦大規模肝病篩檢，篩檢數萬人次。三年前更創立家戶篩檢，工作人員挨家挨戶地敲門拜訪，三年下來，已採檢5000多人，其中四成為首次篩檢，結果發現，肝炎盛行率明顯高於全國，且有六人已罹患肝癌而不自知。

肝炎、肝硬化、早期肝癌幾乎沒有症狀，亟需提高整體疾病認知，余明隆表示，這次提案針對臨床醫療及一般民眾進行衛教宣導，加強B肝病毒識讀教育，給予民眾正確認知，前者以內科及家醫科醫師，以及一般護理人員為主。多年來，在高醫肝病防治團隊的支持下，定期舉辦研討講習，獲得不錯成效。

在一般民眾方面，台灣肝臟學術文教基金會拍攝多支五至十分鐘的衛教短片，內容包含，肝炎感染、篩檢及治療等相關知識，於FB、IG、YouTube等社群網站播送。另製作30秒短視頻，濃縮主要訊息，除了在LINE群組廣為分享，並在肝炎篩檢及衛教等活動現場播放，提高參與者印象。

「透過社群媒體傳散肝炎防治訊息是必要的。」楊懷壹說，台灣大部分銀髮族都會使用LINE，傳遞訊息，如能製作以民眾為中心、淺顯易懂的衛教短片或圖卡，透過LINE群組發送，相信可讓更多中老年人瞭解肝炎的可怕，進而接受篩檢。

至於病友團體、NGO組織，則能改變民眾認知，透過分享肝炎患者親身經驗，以及「學長、學弟」等伙伴關係，由過來人講述自身治療甘苦談，讓新病人瞭解規律用藥的重要性，提高服藥的順從性。

另一名評審為台大醫院肝膽腸胃科主治醫師蘇東弘，他表示，在肝炎防治上，台灣走在其他國家前面，例如，最早公費全面接種B肝疫苗、公費給付昂貴C肝藥物，而肝基會、肝臟學術文教基金會等民間團體走入社區，鼓勵民眾篩檢肝炎。

台灣為肝炎防治模範生，是否能夠提前達到「2030年消除全球病毒性肝炎」目標？蘇東弘說，確實有可能早一步攻頂，但必須先克服「治療經費充裕，卻找不到C肝患者」窘境，以及「B肝健保治療給付嚴格，導致部分需要治療患者未接受治療，或是尚未達到治療目標即需要停藥」等困境。

目前仍有許多B肝患者不知道自己感染B型肝炎，且對疾病認知不足而未定期回診追蹤，或是仍認為B型肝炎沒有抗病毒藥物不需要治療。這部分需要由政府、醫療機構及民間社群組織一起努力教育民眾。

此外，這兩年多來遇到世紀疫情，需要如期回診的B型肝炎患者有減少的情形，一旦沒有繼續追蹤，下次再見面時，可能疾病已進展成肝臟腫瘤，甚至到了末期，令人不捨。