影／家庭暴力黑數多 婦援會籲發揮「友善路人甲」精神

婦女救援基金會今舉辦「家庭暴力潛藏黑數多，暴力防治需要友善路人甲」記者會指出，據統計，去年暴力事件通報件數近15萬件，但若依照內政部結婚總數、一年親密關係盛行率推估，一年應有將近29萬女性遭受親密關係暴力，顯示仍有不少家暴黑數存在，婦援會呼籲大家揮發友善路人甲精神，善用安全、巧妙行動預防、防止暴力事件。

婦援會表示，據衛福部2021年「台灣婦女遭受親密關係暴力調查」，約每5人就有1人曾遭受親密關係暴力，而去年家庭暴力事件通報件數近15萬件，若依照內政部結婚總數、一年親密關係盛行率推估，一年應該有將近29萬女性遭受親密關係暴力；以家暴案件推估家目睹兒少數量，可能會有8萬名兒少生活在暴力環境，但教育部去年統計接受輔導的目睹兒少僅有1.5萬人，由上述統計數字發現，不管親密關係暴力或目睹家暴兒少，在台灣仍有許多黑數尚未被發現。

立委范雲透過錄製影片表示，去年疫情三級警戒期間，家暴通報數卻比前年同時期減少，尤其兒少通報比率減少高達3成，她認為，不是家暴減少，而是被發現的家暴變少，因為過往兒少保護多由教育單位通報，但三級警戒期間學校停課，孩子被發現的機會也變少;立委蔣萬安則說，近期能看到受暴對象不再侷限於女性，男性也會遭受暴力行為，只是男性更難啟齒，呼籲大家打破冷漠和傳統觀念，主動、勇敢站出來。

婦援會執行長杜瑛秋說，婦援會自2014年致力推動「友善路人甲」的暴力預防概念，希望教育第三者覺察到性別暴力的危險徵兆，亦適切、安全且有效預防或制止暴力事件，今年更強調友善路人甲精神，因為實務中，確實有一些被害人是透過友善路人的幫忙而獲得協助，藉由小小的行動也可以發揮大大的力量，除了希望被害人勇於求助，更期盼透過實際行動、教育及倡議，讓暴力預防變成全民共識，打造安全友善的生活環境。

婦援會今年特別演員陳竹昇擔任年度公益大使，並拍攝公益影片「有心，我們都是友善路人甲！」提醒民眾，只要多一點警覺性、關心並採取安全及巧妙的行動，大家都可以成為「友善路人甲」，安全且有效地預防或制止暴力事件。