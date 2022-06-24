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豪雨特報擴及6縣市 下班要注意!
因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局今日18時05分持續發布豪雨特報，範圍包括苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣等6縣市，中部以北地區及東北部山區、南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
氣象局同時也針對基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義市、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區等縣市發布大雨特報。
氣象局也提醒，明天午後其他地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，尤其午後西半部地區及各地山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。今夜至明晨金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。
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