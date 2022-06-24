下班民眾注意 氣象局發布5縣市豪雨15縣市大雨特報

中央氣象局今日17時10分針對5縣市發布豪雨特報，另也針對15縣市發布大雨特報，呼籲民眾注意局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象局說，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，苗栗縣山區、台中市山區、雲林縣山區及南投縣、嘉義縣有局部大雨或豪雨，中部以北地區及東北部山區、南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象局發布豪雨特報範圍包括苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣；大雨特報範圍包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區

氣象局說，明日台灣各地及金門、馬祖大多為多雲到晴，東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，夜晚至清晨中南部沿海地區及澎湖亦有零星短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，尤其午後西半部地區及各地山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。