向騎士喊話 王國材：交通部一直很重視機車族的路權

7月初將有兩場與交通平權有關的活動將舉辦，其一為重機騎士號召上國道，爭取其權益；其二則為機車團體舉辦交通解嚴大遊行，並要求北市府取消忠孝西路禁行機車的規定。對此交通部長王國材今日重申，交通部一直很重視機車族的路權。

王國材說，是否開放重型機車行駛國道有4個評估指標，包括運輸學會的專業評估、地方政府意見、民意調查等，但根據各項指標，目前仍未能讓重型機車行駛國道，交通部會持續辦理研究，也會公布相關審查結果，讓民眾知道能努力的方向。

蘇花改則是在去年9月到今年3月試辦250C.C.以上黃牌及紅牌大型重型機車通行，王國材表示，行車秩序、安全都沒有問題將直接開放重機騎士行駛，後續也會研究是否讓白牌機車（即普通重型機車）行駛蘇花改。

王國材強調，興建蘇花改的原因就是考量到原有的台九線有不安全的地方，如果經過評估可行，將開放白牌機車也能行駛蘇花改。

路政司長林福山回應，針對高速公路是否開放紅牌重機行駛，一直有在做各項指標的評估，目前還未達到大家期待的水準，一般民眾的接受度也要考量，高公局會持續做評估，至於團體的訴求，高公局跟相關團體是有溝通機制，會積極溝通。

林福山也說，針對忠孝西路是否開放白牌機車行駛，北市府日前已說明會試辦，未來有望解禁。