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一到四月746人死於交通事故 2數據正成長

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
王國材親自主持道安說明會，並呼籲各縣市首長親自主持道安會報。記者盧逸峰／攝影
王國材親自主持道安說明會，並呼籲各縣市首長親自主持道安會報。記者盧逸峰／攝影

交通部今日召開道安說明會，由部長王國材親自主持。根據交通部統計，今年1到4月發生道路交通事故93,044件，造成746人死亡、123,487人受傷。其中有兩數據較去年同期正成長：機車事故死亡人數617人，較去年同期增加26人、增加幅度4.4%；高齡者死亡人數390人較去年同期增加26人、增加幅度3.3%。

交通部指出，事故件數則比去年同期減少2,557件、減少18人死亡、減少4,580人受傷，酒駕事故死亡92人也較去年同期減少16人。

交通部統計，機車事故增加較多為彰化(+17)、桃園(+13)、竹縣(+13)；高齡者事故增加較多為新北(+13)、高雄(+13)、臺中(+12)；酒駕事故死亡增加較多為臺中(+6)、新北(+4)、國道(+2)。

王國材說，道安是全民議題，降低道路交通事故更是重要目標，交通部從去年12月起每月舉辦道安記者會，除公布道安統計資料，亦同步公開全臺各縣市辦理道安會報的次數與首長主持情況。

至於各縣市道安會議召開情形，王國材說明，5月除離島縣市外各縣市均依期程召開道安會議，僅基隆市長林右昌因赴議會備詢缺席，苗栗縣長徐耀昌因確診缺席，其餘都是首長親自出席並主持。

交通部 王國材

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