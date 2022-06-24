午後大雨 水利署：南投、彰化、汐止列一級淹水警戒

午後大雨來襲，氣象局持續發布大雷雨即時訊息，除了台北市和新北市，新增苗栗和台中、彰化和南投、雲林、嘉義及台南。經濟部水利署稍早發布淹水警戒，其中南投縣草屯鎮、彰化縣員林及社頭鄉，以及新北市汐止區都列一級警戒。

氣象局針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分。台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣大雷雨即時訊息，持續時間至17時00分。苗栗縣大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分。

至於針對台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分。

水利署發布一級淹水警戒包括南投縣(草屯鎮)、彰化縣(員林市、社頭鄉)、新北市(汐止區)及苗栗縣(泰安鄉)；二級則有南投縣(南投市)。