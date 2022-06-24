快訊

行人急躲避！北市中正區睽違9年下冰雹 氣溫驟降10度

北市午後暴雨來襲 文山區時雨量達60毫米成立緊急應變小組

午後大雨 水利署：南投、彰化、汐止列一級淹水警戒

聯合報／ 記者陳智華黃有容╱即時報導
氣象局也發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今天北部、南投地區及東北部、中南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。記者葉信菉／攝影
氣象局也發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今天北部、南投地區及東北部、中南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。記者葉信菉／攝影

午後大雨來襲，氣象局持續發布大雷雨即時訊息，除了台北市和新北市，新增苗栗和台中、彰化和南投、雲林、嘉義及台南。經濟部水利署稍早發布淹水警戒，其中南投縣草屯鎮、彰化縣員林及社頭鄉，以及新北市汐止區都列一級警戒。

氣象局針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分。台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣大雷雨即時訊息，持續時間至17時00分。苗栗縣大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分。

至於針對台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分。

水利署發布一級淹水警戒包括南投縣(草屯鎮)、彰化縣(員林市、社頭鄉)、新北市(汐止區)及苗栗縣(泰安鄉)；二級則有南投縣(南投市)。

南投

延伸閱讀

午後大雨 台北市長安西路、西寧北路口路樹倒塌

北部午後大雷雨 民眾措手不及

台北市、新北市大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊

用黑米開發養生米酒 彰化父子聯手行銷在地產業

相關新聞

交通部準備好了 王國材：可負荷每周4萬人入境

中央流行疫情指揮中心規定目前入境者需進行「3+4」檢疫措施，但外界企盼每周入境人數上限為2.5萬能再放寬。交通部長王國材...

雷雨來襲！北市中正區睽違9年下冰雹 氣溫驟降10度

今日下午大台北地區出現又快又急的雷陣雨，中央氣象局台北測站也觀測到睽違九年的下冰雹現象。氣象局預報員黃恩鴻說明，台北市中...

搖搖欲墜…午後雨雷雨交加 新北永和街頭1噸大水塔懸半空中

今天午後一場雨雷雨交加，新北市永和區街頭驚見水塔掉落被電線卡住，懸在半空中的驚險場面。經警方通報永和區公所找來吊車將水塔...

雷雨交加苗栗山區下豪雨 氣象局針對新北發布國家級警報

氣象局發布台北市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水...

下午3時9分花蓮規模4.1地震 最大震度3級

中央氣象局今日下午發布第68號顯著有感地震報告。發震時間為下午3時9分，地震位置在花蓮縣政府南南西方41.1公里，位於花...

北市午後暴雨來襲 文山區時雨量達60毫米成立緊急應變小組

台北市下午下起暴雨，除了部分地區時雨量達60毫米，也發生多起路樹傾倒事件，其中，中正區中山南路、與貴陽街口是大王椰子樹樹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。