交通部準備好了 王國材：可負荷每周4萬人入境
中央流行疫情指揮中心規定目前入境者需進行「3+4」檢疫措施，但外界企盼每周入境人數上限為2.5萬能再放寬。交通部長王國材今日受訪時說，從防疫計程車、檢疫旅館量能來看，一周放寬到4萬人入境還能負荷，但相關規畫還是要等指揮中心拍板。
王國材說，交通部一直積極準備，經盤點防疫計程車可以承受5萬人入境的量能，防疫旅館則能負擔4.1萬人，所以每周入境總量若是提升到4萬人都可以處理，也都已向指揮中心報告。
至於每周入境人數上限何時會再放寬，王國材說，目前就是把機場動線、量能、旅行業指引準備好，放寬時機仍要看指揮中心決定。
王國材也說，擔心國旅補助上線，導致防疫旅館業者「跳船」，已要求觀光局積極留住防疫旅館量能，目前共有2.6萬間的量能，也會想方設法留住業者做防疫旅館，會研擬延長防疫旅館補助。
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