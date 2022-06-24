瘋露營！Snow Peak帳篷特展 板橋麗寶HiMall限定登場

露營頂級品牌Snow Peak年度盛事「雪峰祭(春)」將在6/25-26，於新北唯一官方專業認證商店「麗寶HiMall 愚公移山戶外用品專賣店」限時登場！此次由愚公移山戶外用品店與Snow Peak攜手合作，推出前所未有的單一品牌大型帳篷特展。加上麗寶HiMall場地優勢與交通便利，現場展出超過10頂以上Snow Peak熱門款式帳篷，就是要讓露營迷大飽眼福！

此次活動，麗寶HiMall 2F特展現場將展出目前最火紅、最新款帳篷的Zekka 客廳帳 (TP-710)，還有格蘭伯格帳 L (TP-782 )、Lounge Shell 客廳帳 (SET-500)、Land Lock 別墅帳 (TP-671R)、Living Shell 客廳帳 (TP-623)、Living Shell 加長客廳帳 Pro 象牙白 (TP-660IV)、Dock Dome 寢室帳 Pro.6 象牙白 (SD-507IV)、Minute Dome Pro. air 1 (SSD-712)、FAL 3 登山帳 Pro.air (SSD-603)及Amenity Dome 寢室帳 M、L (SDE-001RH、SDE-003RH) 等10頂熱門款式，讓露營迷們可以現場體驗，一次滿足需求。三鐵共構的板橋車站天橋連通麗寶HiMall，超便利的交通樞紐，對於抱怨沒被照顧到的中、南部忠實粉絲們，此次難得機會更要好好把握。

除此之外，看上麗寶HiMall位於板橋車站旁及交通便捷市中心的優越條件，愚公移山戶外用品專賣店也預計7月中正式進駐麗寶HiMall 試營運！新北最大250坪超大坪數、超寬敞的專賣店空間，露營迷們不用再擔心市中心無法一次購足配備以及停車問題！更多8月開幕活動，敬請期待。