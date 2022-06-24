影／高雄鬧區中午熱翻還停電 住戶抱怨不已

中央氣象局今天持續發出高溫資訊，高雄天氣炎熱亮起橘色燈號，今天中午新興區卻不明原因停電，造成錦田路、南海街、東海街、達人街一帶，有約600戶停電，經台電派員前往查修，已於14時24分全數復電，經查事故原因為配電場至配電室間電纜故障，不過停電卻帶給當地住戶不便，由於天氣炎熱無法開冷氣，許多人只能跑到外面用手搖扇驅暑，還有平面停車場因為沒電無法把車開出，最後只能急扣工程人員前來處裡才能移車，當地交通號誌也停擺無法運作，對於台電即將漲價還發生停電事件，當地居民也只能表達無奈。

台電高雄區營業區說明，今天中午11時56分，接獲用戶通報四維MB75饋線多戶無電，以及部分欠相，影響範圍是新興區錦田路、南海街、東海街、達人街一帶，約600戶無電可用，經過查修目前只確認是兩個配電室之間的電纜故障(電源無法通過)，因為故障點確定了，所以可以進行隔離轉供，至於電纜故障原因及故障情形，尚須另安排將電纜抽出檢查，才能確定。 中央氣象局今天持續發出高溫資訊，高雄天氣炎熱，今天中午新興區一帶有約600戶停電，當地交通號誌也停擺無法運作，對於台電即將漲價還發生停電事件，當地居民也只能表達無奈。記者劉學聖／攝影 中央氣象局今天持續發出高溫資訊，高雄天氣炎熱，今天中午新興區一帶有約600戶停電，由於天氣炎熱無法開冷氣，許多人只能用手搖扇驅暑，當地居民也只能表達無奈。記者劉學聖／攝影 中央氣象局今天持續發出高溫資訊，高雄天氣炎熱，今天中午新興區一帶有約600戶停電，經台電派員前往查修，已於14時24分全數復電，當地民眾對於台電漲電價還要停電感到無奈。記者劉學聖／攝影 中央氣象局今天持續發出高溫資訊，高雄天氣炎熱，今天中午新興區一帶有約600戶停電，有平面停車場因為沒電無法把車開出，最後只能急扣工程人員前來處裡才能移車。記者劉學聖／攝影 中央氣象局今天持續發出高溫資訊，高雄天氣炎熱，今天中午新興區一帶有約600戶停電，經台電派員前往查修，已於14時24分全數復電，當地民眾對於台電漲電價還要停電感到無奈。記者劉學聖／攝影 中央氣象局今天持續發出高溫資訊，高雄天氣炎熱，今天中午新興區一帶有約600戶停電，經台電派員前往查修，已於14時24分全數復電，當地民眾對於台電漲電價還要停電感到無奈。記者劉學聖／攝影 中央氣象局今天持續發出高溫資訊，高雄天氣炎熱，今天中午新興區一帶有約600戶停電，由於天氣炎熱無法開冷氣，許多人只能用手搖扇驅暑，當地居民也只能表達無奈。記者劉學聖／攝影 中央氣象局今天持續發出高溫資訊，高雄天氣炎熱，今天中午新興區一帶有約600戶停電，有平面停車場因為沒電無法把車開出，最後只能急扣工程人員前來處裡才能移車。記者劉學聖／攝影 中央氣象局今天持續發出高溫資訊，高雄天氣炎熱，今天中午新興區一帶有約600戶停電，許多住戶受不了高溫紛紛跑出戶外陰涼處避暑。記者劉學聖／攝影 中央氣象局今天持續發出高溫資訊，高雄天氣炎熱，今天中午新興區一帶有約600戶停電，由於天氣炎熱無法開冷氣，許多人只能用手搖扇驅暑，當地居民也只能表達無奈。記者劉學聖／攝影 中央氣象局今天持續發出高溫資訊，高雄天氣炎熱，今天中午新興區一帶有約600戶停電，有平面停車場因為沒電無法把車開出，最後只能急扣工程人員前來處裡才能移車。記者劉學聖／攝影 中央氣象局今天持續發出高溫資訊，高雄天氣炎熱，今天中午新興區一帶有約600戶停電，由於天氣炎熱無法開冷氣，有民眾向路面灑水降溫。記者劉學聖／攝影