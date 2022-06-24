苗栗、雲林豪雨 12縣市大雨 慎防劇烈降雨雷擊強風

下午起多縣市有雷雨，尤其雙北更出現劇烈雨勢和強風，網友直呼還以為是颱風天。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，午後有一陣劇烈對流帶來的狂風暴雨。

中央氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天苗栗縣山區及雲林縣山區有局部大雨或豪雨的機率，北部、南投地區及東北部、中南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

豪雨：苗栗縣山區、雲林縣山區。

大雨：台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區。

氣象局發布苗栗縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

氣象局發布南投縣、彰化縣、雲林縣、台中市大雷雨即時訊息，持續時間至下午5時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。