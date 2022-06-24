聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄血情不樂觀！A、O、AB剩不到四天
受疫情影響，高雄醫療用血告急，高雄捐血中心今統計，捐血人潮近期不斷下滑，截至目前為止各血型庫用量剩不到4天，缺血也令前線醫療院所帶來壓力，為鼓勵民眾挽袖投入捐血行列，南部各大醫院院長聯合呼籲「捐血挺醫療」。
據台灣血液基金會血液庫存統計，今天高雄A、O、AB型血液用量剩不到4天，僅有B型勉強可供4天以上的用量。
高雄捐血中心指出，自5月起受疫情影響，各級學校陸續實施遠距教學，公司、工廠員工分流分艙管制措施以及部分捐血團體單位內部陸續傳出確診個案影響下，許多定期性的捐血活動都取消辦理，而且民眾出門捐血意願也明顯降低，造成南部地區血液庫存量直線下滑，對供血造成衝擊。
高雄捐血中心表示，南部（嘉南高屏澎東）地區每天約需2000袋的醫療用血，從4月下旬起受疫情影響，每天捐血量持續下滑，捐血人潮僅剩往常的3至4成左右，對醫療用血造成衝擊，捐血中心已對醫院血液申請訂單採取減量供應的措施。
因第一線醫療用血短缺，南部地區各大醫院院長紛紛表示憂心，因此特別緊急聯合呼籲社會大眾及院內醫護人員，只要民眾身體健康，一周內沒感冒、吃藥、打針等不適症狀，可以盡快前往捐血中心挽袖捐血，以緩解近期缺血的危機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言