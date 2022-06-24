高雄血情不樂觀！A、O、AB剩不到四天

受疫情影響，高雄醫療用血告急，高雄捐血中心今統計，捐血人潮近期不斷下滑，截至目前為止各血型庫用量剩不到4天，缺血也令前線醫療院所帶來壓力，為鼓勵民眾挽袖投入捐血行列，南部各大醫院院長聯合呼籲「捐血挺醫療」。

據台灣血液基金會血液庫存統計，今天高雄A、O、AB型血液用量剩不到4天，僅有B型勉強可供4天以上的用量。

高雄捐血中心指出，自5月起受疫情影響，各級學校陸續實施遠距教學，公司、工廠員工分流分艙管制措施以及部分捐血團體單位內部陸續傳出確診個案影響下，許多定期性的捐血活動都取消辦理，而且民眾出門捐血意願也明顯降低，造成南部地區血液庫存量直線下滑，對供血造成衝擊。

高雄捐血中心表示，南部（嘉南高屏澎東）地區每天約需2000袋的醫療用血，從4月下旬起受疫情影響，每天捐血量持續下滑，捐血人潮僅剩往常的3至4成左右，對醫療用血造成衝擊，捐血中心已對醫院血液申請訂單採取減量供應的措施。