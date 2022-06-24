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藏細菌量是馬桶的500倍！洗衣機等三大家電要常清洗

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

國內疫情反覆，雖已有脫離高原期的跡象，家中的除菌動作仍不可輕忽，而家中的家電因為使用頻率高，病菌藏在這些家電中，雖看不見，但產生的影響與家人息息相關。信義居家表示，最容易忽略的三大家電為洗衣機、抽油煙機、冷氣機，其中洗衣機因為溫暖潮濕，內槽堆積陳年汙垢，容易滋生致病菌，蘊藏的病菌為馬桶的500倍以上。

信義居家進一步說明，洗衣機若沒有定期清潔，衣物愈洗愈髒、衣服沾黏發霉殘屑或產生異味、影響洗衣機的使用壽命、引起人體皮膚瘙癢、過敏、皮炎，因此建議1年至少深層清潔1次。

而冷氣機若是沒有定期清潔，除冷氣不冷，連帶影響電費增加、滋生細菌開啟產生異味、產生噪音，因此建議每年夏季開始前和結束後至少各清洗1次。

若是經常使用的抽油煙機，發現排煙效果變差、濾網滴油、機器壽命可能縮短，對居住環境和家人健康也都會有影響，若是每天使用抽油煙機，建議每半年至少清洗1次，若使用頻率較低可以1年清洗1次。信義居家表示，現代人工作忙碌，清潔這類機器因要拆解組裝，需花費許多時間，不妨委託專業廠商清洗。

冷氣 馬桶

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